品清燙牛肉湯美味 饕客湧入善啤

市長黃偉哲(右)與大廚示範清燙溫體牛肉，現場飄出陣陣肉香。

（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕善化報導

清燙溫體牛肉湯是許多民眾的最愛，市府農業局十四日在善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，正值氣溫下降，吸引千名民眾到訪品嘗。

活動結合知名店家與業者、青農等，規劃「Moo Moo」市集，展售一系列的產品，現場也有羊肉、鹿肉、雞肉等畜產加工品推廣。市長黃偉哲主持開幕，並發放折價券，成功炒熱買氣。

現場有阿裕、鴻牛、和味、蠻牛等四家台南在地知名清燙牛肉湯店家到場，吸引民眾大排長龍等著品嘗，另有「品飲六款乳品」、「牛肉湯最佳部位解析」知性課程，從乳品風味差異、酪農產業介紹到牛肉部位應用，帶領民眾深入認識國產乳品與牛肉的特色與價值。

黃偉哲表示，這項行銷活動具有深厚歷史意義，從早期善化啤酒節延伸發展為結合善化牛肉湯的特色活動，新鮮溫體牛肉迅速送達店家，再由專業師傅依肉質紋理細心切片，搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的牛肉湯風味，值得推薦。

農業局長李芳林說，二十五間合作店家的集點活動已開跑，至十二月十九日止，只要加入「台南牛最讚」LINE官方帳號，消費滿一百五十元即可集一點，集滿三點可獲一次抽獎機會，點數越多、中獎機會越高。