品牌手搖飲放獻花區PO上網！創辦人挨批蹭熱度 網罵翻：連花束都打廣告？

（記者張芸瑄／綜合報導）北市19日發生隨機攻擊事件，造成 4 死多人傷，震驚全台。昨（20）日陸續有民眾前往台北車站與中山商圈誠品南西外獻花悼念，不過其中一段畫面卻因「出現品牌標誌」引發熱議。

有網友在 Threads 上傳影片，畫面可見一名男子手提印有知名手搖飲品牌 Logo 的飲料袋，並將同樣品牌標示的花束一同放在哀悼現場。影片曝光後，立即引起批評聲浪，不少人質疑「這根本像在打廣告」。

圖／眾前往台北車站與中山商圈誠品南西外獻花悼念，不過卻出現品牌標誌手搖飲。（翻攝 IG／＠kailung_sharetea）

隨後有網友指出，該名男子疑似為該手搖飲品牌創辦人，且其 Threads 帳號稍早確實發布過相關貼文，內容寫道：「願受害者安息、傷者早日康復，願大家一切平安。」貼文曝光後隨即引發輿論關注，目前該品牌 Instagram 與 Threads 帳號皆已轉為私人狀態，相關貼文也被刪除。

網友留言一面倒批評，認為此舉在重大事件現場放置帶有明顯品牌識別的物品，觀感極差，「這不是哀悼，是行銷」、「連悼念都要打品牌嗎」、「這是公關災難」。也有人呼籲品牌應出面說明，以免形象持續受損。

