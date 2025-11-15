品牌曾插旗台灣！ 韓第一大服飾物流中心失火 建築碎片飛濺

南韓第一大服飾集團「衣戀集團」物流中心失火，警消緊急疏散附近民眾。（資料圖／達志影像Shutterstock）

韓國第一大服裝集團「衣戀集團」，創立45年旗下擁有數十個品牌，也曾來台展店，15號清晨，位在南韓忠清南道天安市的物流中心突然失火，因為存放大量可燃物，大火迅速燒毀兩層樓，幸好未到上班時間，沒有傳出人員傷亡。

南韓忠清南道天安市一座隸屬於衣戀集團的物流中心於15日清晨6點多發生大規模火災，火勢在短短一小時內就蔓延至整棟4層樓高的建築物。消防單位迅速升級為二級警戒，出動近200名消防員及6架消防直升機全力撲滅火勢。由於火災發生在上班時間前，目前尚未傳出人員傷亡，但現場濃煙密布，不時傳出爆炸聲，附近居民已接獲災難簡訊，呼籲遠離事故現場。

這起火災於清晨天還未亮時發生，熊熊火光迅速吞噬了位於忠清南道天安市的物流中心。消防單位在上午6點15分首先發布一級應對，但火勢在大約一小時內就蔓延到整棟建物，迫使當局隨即升至二級警戒，全面動員周邊消防人力與裝備。猛烈的火舌不斷向上燃燒，滾滾濃煙在建築上空形成一道黑牆，現場還不時傳來爆炸聲響。

住在物流中心附近公寓的居民表示，現場一度傳出爆炸聲，氣氛十分緊張。另一名居民則形容，建築碎片四處飛濺，周遭被濃煙籠罩，情況相當危急。

這棟發生火災的4層樓高建築隸屬於南韓零售業「衣戀集團」。消防初步判定起火點來自倉庫內部，加上倉庫內存放大量可燃物，導致短時間內一二樓就完全陷入火海。消防人員指出，這棟物流中心的一二樓已經完全燒毀，目前正集中撲滅三四樓的火勢。

值得一提的是，「衣戀集團」旗下擁有數十個服裝品牌，其平價時尚品牌「SPAO」曾在10年前來台展店，但2019年就全面撤出台灣。該集團旗下的平價服飾「TEENIE WEENIE」與「WHO.A.U」也曾進駐台北101。

為確保公共安全，天安市已透過災難簡訊通報火災消息，呼籲附近居民遠離事故現場，車輛請改道行駛。目前火災現場已投入6架消防直升機和近200名消防員全力控制火勢。所幸火災發生在上班時間前，尚未傳出人員傷亡。關於詳細起火原因，消防單位表示還需進一步調查。

