品牌永續＋斜槓女力 「打造咖啡香&知識新饗宴」公益講座12/16登場

《圖說》「打造咖啡香&知識新饗宴」公益講座，將從品牌故事、市場定位與實務經驗出發，協助參加者掌握熟齡市場的潛在價值。（圖／主辧單位提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】以推廣永續理念與城市交流為核心的新竹在地知名品牌「赫曼咖啡」，宣布將延續長期投入公益的初衷，攜手8月於新竹大魯閣湳雅廣場舉辦「青春出發&斜槓人生」系列公益講座承辦單位「愛情可樂糖公關」，將於12/16（二）在赫曼咖啡體驗工廠舉辦「赫曼咖啡攜手女力講師，打造咖啡香&知識新饗宴」公益講座。活動開放報名後，即受到大新竹地區民眾高度關注。

赫曼咖啡總經理王進忠表示，本次活動以「城市交流 × 公益推廣 × 永續理念 × 女力故事」為設計核心，期盼陪伴民眾在多變的生活與職涯階段中，重新看見自我價值，並透過實體交流，打造兼具溫度與深度的知識場域。

活動將以「ESG 咖啡觀光工廠導覽」揭開序幕，帶領參加者走入2025年雙十國慶指定咖啡工廠，實際了解低碳節能、環境友善與永續生產流程，讓永續不只是理念，而是可被親眼看見的日常實踐。活動現場亦規劃專業手沖咖啡與拉花體驗，讓參與者親手完成專屬於自己的午後風味，感受精品咖啡背後的細緻工藝與職人精神。

本次講座重點課程之一「熟齡商機×品牌行銷」，將由赫曼咖啡總經理王進忠與許家郁老師擔任講師，從品牌故事建構、市場定位與實務經驗出發，協助參加者掌握熟齡市場的潛在價值；「魅力女講師・女力三重奏」單元，則邀請許家郁、吳雅閔與謝汶霖三位專業師資，分享跨足旅遊、主持、創業與多元斜槓人生的實戰歷程，展現女性在不同角色中持續發光的力量。

值得一提的是，本次公益活動亦獲賓律租賃公益支持，特別安排一台曾受媒體報導、並曾接送李安導演等知名人士的賓律豪華保母車到場展示，開放與會民眾近距離拍照體驗。主辦單位表示，該車不僅是交通工具，更象徵品牌背後的專業形象與氣場展現，期盼透過輕鬆有趣的互動，為公益活動增添亮點與記憶點。

主辦單位指出，本次活動採公益形式推動，已獲中華日報、台灣好新聞等媒體報導，並邀請知名部落客東蛙池塘、帆帆貓及許家郁老師等共襄盛舉，預期將帶動可觀的媒體曝光與社群討論效益。名額有限、報名踴躍，鼓勵有興趣的民眾及早報名，一同參與這場融合城市、公益與生活風格的知識午後。

本活動由問泥姐工作室、航向世界旅遊 & 鄉野旅行社（資深旅遊顧問蔡孟谷）等單位協辦，並由愛情可樂糖公關吳雅閔老師承辦暨主持，攜手王牌主持人王國欽共同帶動現場氛圍。

這場公益活動也獲得多家企業與品牌公益贊助，包括Biobunban君邦生物、極之好味新竹巨城店、牛閣精緻麵館（公益饋贈單位）、宜果國際、大王檸檬汁及林霸 543 良品集等，共同支持本次公益行動。報名連結：https://forms.gle/kiyWgbPSFFRbi3kc8，活動洽詢：吳雅閔FB粉專或LINE：amy5598。

《圖說》知名職棒選手張泰山在赫曼咖啡體驗手沖與烘焙的溫度，感受精品咖啡背後的職人精神。（圖／主辧單位提供）