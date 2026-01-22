品牌經濟學／最愛運動賽事的車廠 Kia愛澳網一愛25年的銀婚故事

Kia與澳洲網球公開賽攜手25年，成為賽事最長情的汽車夥伴。2026年澳洲網球公開賽中，提供了高達130輛Kia車款作為官方賽事用車。圖／Kia

2026年，Kia與澳洲網球公開賽的合作正式邁入第25週年。從賽事規模、觀賽體驗到官方接送系統，Kia始終深度參與澳網的運作，也讓品牌形象與這項大滿貫賽事緊密連結。

Kia向來贊助體育不手軟，而澳洲網球公開賽正是其中情最長的一段、一愛就是25年。如果放在婚姻裡，這已經是「銀婚」等級，象徵四分之一個世紀的珍愛，像銀一樣珍貴、堅固且有價值，也往往會舉行隆重的紀念。嗯，這次2026澳網跟Kia汽車結合的節目確實比以往盛大。

為什麼Kia汽車鍾情澳洲網球公開賽？核心原因在於網球本身具備穿透全球與世代的經濟影響力。作為四大滿貫之一，澳網擁有遍及全球的觀眾基礎，觀賽族群橫跨不同年齡層與文化背景，對品牌而言，這是一個能同時兼顧國際曝光與年輕化溝通的舞台。Kia希望接觸的不只是成熟市場，也包括正在形成的新世代消費力，而澳網正好具備這樣的影響力與延展性。

除了賽事本身的高度能見度，Kia與頂尖選手之間的長期連結，也是其深耕網球的重要關鍵。Kia多年來與Rafael Nadal維持合作關係，Nadal在場上不斷突破極限、挑戰自我的精神，與Kia所強調的品牌態度高度契合。

俄羅斯前網球手Marat Safin（左）與澳洲前賽馬騎師現身力挺Kia，於澳網現場簽名留念。圖／Kia

在合作邁入25週年、也就是2026年澳網開打之際，Kia進一步將永續移動理念全面導入澳網官方車隊。1月12日至2月1日賽事期間，Kia提供130輛官方賽事用車，其中包含55輛EV純電車與75輛HEV油電混合車，EV占比超過40%，創下澳網官方車隊電動化比例的新高。

Kia自2024年起首度導入EV車款，2025年完成全面電動與油電化，2026年再進一步擴大純電配置，使澳網成為全球大滿貫賽事中電動化程度最高的官方車隊之一。

同時，Kia也在賽事期間向長期合作夥伴Rafael Nadal致敬，公開亮相專為他打造的EV9 Art Car，設計靈感取自Nadal於2009年與2022年兩度奪下澳網冠軍的經典時刻。2月1日，Rafael Nadal也將與Ash Barty及Dylan Alcott一同出席Kia Arena舉辦的粉絲活動，與現場觀眾回顧Kia與澳網攜手走過的關鍵里程碑。這樣的合作，並非單純借重明星光環，而是透過運動員的故事，深化品牌與賽事之間的情感連結。

觀眾、來賓可在澳網活動現場透過互動科技裝置，感受Kia純電未來科技。圖／Kia

從Kia汽車的角度來看，澳網所展現的競爭強度與突破精神，也與Kia近年主打的「Movement that inspires移動·啟發人心」主軸相互呼應。網球是一項高度講求個人意志與臨場判斷的運動，每一場比賽都充滿變數，這種不斷前進、不斷修正的過程，就是Kia想要傳遞的產品與技術演進上思維。

在實際行銷操作上，Kia並未將贊助只停留在場邊看板，或是現場擺輛新車作靜態展示，而是透過更全面的參與方式深化品牌與賽事的連結。從提供官方接駁用車，包括EV9與Carnival等車款，到與交通服務合作完善賽事期間的移動體驗，再到支持年輕選手與基層網球發展，Kia讓品牌實際融入賽事運作，而非只是站在外圍。

而網球本身所承載的文化背景，同樣是吸引Kia的重要因素。這項運動長期被視為具有上流社會與國際氣質的競技基因，與Kia近年致力塑造的品牌形象高度契合。透過網球與澳網，Kia不僅傳遞產品價值，也想在國際舞台上建構起品牌高度。



