品牌計劃/預告電動方程式親臨台北車展 NISSAN宣布啟動Re-shaping計畫

在沉寂了相當久的時間後，NISSAN在近期終於有了動作，尤其在曾經在AUDI TAIWAN以及KIA TAIWAN繳出亮眼成績單的李昌益回鍋裕隆集團擔任NISSAN的副總後，在近日的活動中，不僅展演了即將在下週到來的台北車展的新車QASHQAI，更宣布將「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo空運來台，與消費者首度見面。

裕隆日產汽車宣布自即日起於臺灣市場展開「Re-shaping品牌啟動計劃」，未來將以三大品牌DNA為發展重點，包括「電駆の革新」、「心技の先進」、「進化の信頼」，建構「感動 ∙ 源自細節」品牌精神，透過此計劃，於三年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的願景。

全新的休旅車QASHQAI預告將在台北車展上展出，並在明年的第二季登台。

其中三大DNA在「電駆の革新」部分，將創新科技提供全新電驅駕馭感受，滿足移動需求並落實永續願景；至於「心技の先進」則會導入先進安心技術，兼顧駕駛樂趣、駕乘安全與舒適便利細節，最後「進化の信頼」重點在於精進車輛品質與細膩服務，重新建立消費者品牌信賴

Re-shaping期許將帶領NISSAN在臺灣市場於2026至2028年逐年達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的目標，細節包含強化溝通並內化日式精緻文化與工藝、積極導入適合臺灣市場需求的全新車型產品、全面升級經銷與服務據點硬軟體、持續精進產品、銷售與售後服務品質，透過以上努力與投入，重拾NISSAN的榮光。

除了計劃的宣布之外，NISSAN也同步預告了將在下週登場的台北車展上的重點展出車款，包括「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第三代e-POWER動力科技的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI。其中，Formula E GEN3 Evo基於NISSAN長期研發電動車科技的技術與經驗，在賽場上展現出優異的車輛性能、電力管理與系統調校成果，讓NISSAN Formula E team車手Oliver Rowland成功在2024-2025賽季勇奪車手冠軍榮耀，以及車隊排名第三佳績。

至於市售的QASHQAI雖然在年中就已經在歐洲發表，日前的東京車展行我們也搶先到了橫濱試車場體驗，不過預計將在明年第二季登台的QASHQAI，對於在國內久未發表新車的NISSAN來說，絕對是注入一劑強心針。

