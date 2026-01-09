品牌金舶獎第八屆甄選啟動 聚焦創新永續國際拓展

由中華民國全國商業總會主辦「品牌金舶獎」邁入第八屆，設立綠色永續組、國際拓展潛力組、服務創新組、海外僑臺商組四大組別，即日起開放網路報名，書審資料繳交至今年三月三十一日止。

根據經濟部《二○二五年中小企業白皮書》，臺灣中小企業家數逾一百七十一萬五千家，提供近八成就業機會，創造逾三十一兆元銷售額。中小企業是臺灣經濟支柱，也是品牌創新與國際拓展的關鍵力量。

商總理事長許舒博表示，金舶獎核心在於發掘具成長潛力的優質企業，協助其在關鍵階段走得更穩、更遠。商總長期扮演企業與政府之間的橋梁，透過甄選制度的輔導與資源整合，協助企業縮短摸索時間、加速成長動能。金舶獎除表揚企業成就，亦提供實質資源：投資面向辦理國發基金申請說明會並媒合民間創投；融資面向由信保基金提供「國家發展優惠措施」，最高可支援新臺幣一億元、保證成數最高達九‧五成；外貿協會展覽及拓銷團研擬比照「進出口績優廠商優惠措施」，給予分攤優惠。

「品牌金舶獎聯誼會」於二○二四年成立，二○二五年辦理創櫃板說明會，導入證券櫃檯買賣中心輔導資源，並拜會經濟部、數位發展部等單位。商總亦持續籌組海外拓銷團，二○二五年前往沖繩、越南、馬來西亞，二○二六年將延續策略，協助中小企業建立海外通路。

僑務委員會表示，僑委會自二○二二年第四屆起協助海外僑臺商組甄選，結合駐外館處及海外商會推薦，廣邀全球僑臺商參與，促進交流合作，拓展臺灣品牌至世界各地。商業總會表示，報名資訊請至品牌金舶獎網站查詢（https://www.roccocbac.com/s/mwIAAA）；甄件報名網址（https://forms.gle/zNK377XzuMCmGa5F6）查詢。