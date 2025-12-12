品種消失、文化也會消失！龍鳳農園與花田喜事的保種實踐
右為中草藥「大和當歸」，左為原民食材「樹豆、雞心辣椒、月光螺旋花」。（林玉婷攝）
採訪・撰文＝林玉婷
近年，保種從科學領域的專有名詞，逐漸成為食農教育不得不面對的基礎議題。原因相當直接：品種一旦流失，文化脈絡、風味差異、料理方式與產業自主權便隨之崩解。全球化供應鏈雖讓食物取得更便利，卻也加速本地品種的邊緣化；尤其在高度仰賴進口的台灣，失去一個在地品系，往往意味著失去再生能力。保種之所以重要，在於它不只是保存種子，而是保存一套「能夠生產、能夠被理解、能夠持續存在」的食物系統。
在花蓮，有兩個返鄉者分別從中草藥與原民作物出發，透過不同路徑實踐同樣的任務：讓品種不因市場變動而消失，讓作物重新回到人們的餐桌與生活。
龍鳳農園：返鄉不只是務農，而是重新建立中草藥品種主權
安通山區的大和當歸、丹蔘、白芷、黃耆等作物，曾在日治時期構成蓬勃的中草藥聚落。然而大量廉價進口藥材湧入後，本地品種被迅速排擠至瀕臨失傳。多年在餐飲業的歷練讓張再進深刻理解「原生風味」無可替代，他返鄉後面對的不是市場競爭，而是一個幾乎斷掉的品種系譜。
安通鄰近太平洋，海風帶來的微量鹽分、山谷的濕氣、鬆軟砂質土壤，構成大和當歸能穩定生長的微環境。張再進延續父輩經驗，進行選株、留種、逐年栽培，確保香氣、形質與活性成分不因市場萎縮而退化。這是一種以農藝為基礎的物種管理，而非單純生產。
被譽為「當歸達人」的張再進，手握親手種植的大和當歸（圖右）與丹蔘（圖左），有別於中藥行常見多由中國進口的乾燥藥材，新鮮中草藥的運用性更廣。（林玉婷攝）
為維持品系的遺傳穩定，他採行有機與友善耕作：以小油菊吸引瓢蟲捕食葉蟲、紅蜘蛛，形成穩定的自然防治系統；並透過輪作、區域隔離維持地力與作物健康。這些做法提升成本、種植週期拉長，卻換來更乾淨、更具風味的根部品質，也逐漸讓市場理解有機草藥的必要性。
保種若缺乏市場理解終究無法持續，因此他走進市集、校園與餐廳示範料理，讓消費者認識新鮮當歸的香氣差異、丹蔘的多元應用。當風味被重新品嘗，品種也重新被需要。
張再進在花蓮食農博覽會販售當歸香腸與茶葉蛋，示範新鮮當歸與丹蔘的料理方式，當歸葉子煎蛋、根鬚煮湯，丹蔘可做茶飲。透過料理重新詮釋中草藥，讓原本只存在中藥房的素材，重新被現代家庭與餐飲端接受。（林玉婷攝）
花田喜事：以文化為根、以社區為支點 從原民作物復育到社區韌性
位於花蓮吉安與光復之間的花田喜事並非傳統的「觀光花田」，而是一處透過原民作物復育與社區支持系統重新被喚醒的農場。創辦人徐妍花離開飯店管理職，是因為看見農村最脆弱的並非土地，而是缺乏被市場看見的能力：單親媽媽與弱勢婦女努力栽種的蔬果因無銷售管道而在田邊腐壞，知識與勞動被迫停留在產地的邊緣。
她選擇從族群記憶最深的作物著手，如樹豆、紅藜、彩虹糯米、雞心辣椒、月光螺旋花等。這些作物曾在部落家家戶戶種植，但因人口外移及飲食習慣變遷逐漸消失。尤其樹豆，她耗費近20年才讓市場真正理解它的風味、營養與料理方式。這是一段需要耐心維持的品種復育，也是重建文化語言的過程。
面對近年氣候不確定性，她以冷藏與分批採收延長保存期，以多元品種分散產量風險，同時拓展餐廳、伴手禮與體驗課程等市場管道，使原民作物不再只依賴單一季節、單一用途。
花田喜事同時也是一座地方就業的平台。弱勢婦女在這裡接受農務、包裝、料理訓練，累積可轉移的技能，部分再被轉介至改良場或農務單位。收入按團體協作分配，使農村勞動不再孤立，也讓作物復育真正與人連在一起。
徐妍花認為，復育作物的核心不是懷舊，而是恢復一套能夠被延續的生活方式。在她的堅持下，逐步建立通路後，花田喜事得以從公益形式走向兼具商業性與永續性的運作。
徐妍花觀察到外食普及讓年輕家庭越來越少料理，因此更需要透過體驗、課程、看板等方式重建食物知識。多年來堅持持續授課，教民眾如何用原民食材炒菜、燉湯、煮飯。（林玉婷攝）
為什麼需要保種？遺失的中草藥與原民作物留下的價值？
保種的價值，在龍鳳農園與花田喜事身上展現得非常明確：中草藥品種一旦失傳，台灣將失去在地原料的自主能力，僅能依賴進口供應。原民作物若不被復育，文化知識將斷層，社區韌性也會削弱。
兩者共同指向同一件事：品種是文化與產業的基礎設施。沒有品種，就談不上風味、談不上料理教育、談不上自主農業，更談不上下一代的食物認識。
而消費者能在這條保種鏈中扮演什麼角色？最直接的方式，就是「購買、詢問、理解」。當消費者選擇本地品種、願意理解它們的差異、願意在料理中使用它們，便形成穩定的需求，讓農民有理由繼續種下去。保種因此不再是農民的孤獨堅持，而是一個由市場共同維持的生態系，讓食物重新連回土地，也讓文化重新連回生活。
審稿編輯：童儀展
延伸閱讀
熊鷹農園與原生好物：以農作改良與加工創新建立新的食農教育路徑
東部食農安全與永續再升級 東華強化農藥快檢、慈濟推黑水虻循環教育
智慧農業起飛！無人植保機成新農力 2025年新規定懸掛「合法代噴 大家安心」旗幟
其他人也在看
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 27
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 6
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 120
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 6
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 26
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 171
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37