品種消失、文化也會消失！龍鳳農園與花田喜事的保種實踐

右為中草藥「大和當歸」，左為原民食材「樹豆、雞心辣椒、月光螺旋花」。（林玉婷攝）

採訪・撰文＝林玉婷

近年，保種從科學領域的專有名詞，逐漸成為食農教育不得不面對的基礎議題。原因相當直接：品種一旦流失，文化脈絡、風味差異、料理方式與產業自主權便隨之崩解。全球化供應鏈雖讓食物取得更便利，卻也加速本地品種的邊緣化；尤其在高度仰賴進口的台灣，失去一個在地品系，往往意味著失去再生能力。保種之所以重要，在於它不只是保存種子，而是保存一套「能夠生產、能夠被理解、能夠持續存在」的食物系統。

在花蓮，有兩個返鄉者分別從中草藥與原民作物出發，透過不同路徑實踐同樣的任務：讓品種不因市場變動而消失，讓作物重新回到人們的餐桌與生活。

龍鳳農園：返鄉不只是務農，而是重新建立中草藥品種主權

安通山區的大和當歸、丹蔘、白芷、黃耆等作物，曾在日治時期構成蓬勃的中草藥聚落。然而大量廉價進口藥材湧入後，本地品種被迅速排擠至瀕臨失傳。多年在餐飲業的歷練讓張再進深刻理解「原生風味」無可替代，他返鄉後面對的不是市場競爭，而是一個幾乎斷掉的品種系譜。

安通鄰近太平洋，海風帶來的微量鹽分、山谷的濕氣、鬆軟砂質土壤，構成大和當歸能穩定生長的微環境。張再進延續父輩經驗，進行選株、留種、逐年栽培，確保香氣、形質與活性成分不因市場萎縮而退化。這是一種以農藝為基礎的物種管理，而非單純生產。

被譽為「當歸達人」的張再進，手握親手種植的大和當歸（圖右）與丹蔘（圖左），有別於中藥行常見多由中國進口的乾燥藥材，新鮮中草藥的運用性更廣。（林玉婷攝）

為維持品系的遺傳穩定，他採行有機與友善耕作：以小油菊吸引瓢蟲捕食葉蟲、紅蜘蛛，形成穩定的自然防治系統；並透過輪作、區域隔離維持地力與作物健康。這些做法提升成本、種植週期拉長，卻換來更乾淨、更具風味的根部品質，也逐漸讓市場理解有機草藥的必要性。

保種若缺乏市場理解終究無法持續，因此他走進市集、校園與餐廳示範料理，讓消費者認識新鮮當歸的香氣差異、丹蔘的多元應用。當風味被重新品嘗，品種也重新被需要。

張再進在花蓮食農博覽會販售當歸香腸與茶葉蛋，示範新鮮當歸與丹蔘的料理方式，當歸葉子煎蛋、根鬚煮湯，丹蔘可做茶飲。透過料理重新詮釋中草藥，讓原本只存在中藥房的素材，重新被現代家庭與餐飲端接受。（林玉婷攝）

花田喜事：以文化為根、以社區為支點 從原民作物復育到社區韌性

位於花蓮吉安與光復之間的花田喜事並非傳統的「觀光花田」，而是一處透過原民作物復育與社區支持系統重新被喚醒的農場。創辦人徐妍花離開飯店管理職，是因為看見農村最脆弱的並非土地，而是缺乏被市場看見的能力：單親媽媽與弱勢婦女努力栽種的蔬果因無銷售管道而在田邊腐壞，知識與勞動被迫停留在產地的邊緣。

她選擇從族群記憶最深的作物著手，如樹豆、紅藜、彩虹糯米、雞心辣椒、月光螺旋花等。這些作物曾在部落家家戶戶種植，但因人口外移及飲食習慣變遷逐漸消失。尤其樹豆，她耗費近20年才讓市場真正理解它的風味、營養與料理方式。這是一段需要耐心維持的品種復育，也是重建文化語言的過程。

面對近年氣候不確定性，她以冷藏與分批採收延長保存期，以多元品種分散產量風險，同時拓展餐廳、伴手禮與體驗課程等市場管道，使原民作物不再只依賴單一季節、單一用途。

花田喜事同時也是一座地方就業的平台。弱勢婦女在這裡接受農務、包裝、料理訓練，累積可轉移的技能，部分再被轉介至改良場或農務單位。收入按團體協作分配，使農村勞動不再孤立，也讓作物復育真正與人連在一起。

徐妍花認為，復育作物的核心不是懷舊，而是恢復一套能夠被延續的生活方式。在她的堅持下，逐步建立通路後，花田喜事得以從公益形式走向兼具商業性與永續性的運作。

徐妍花觀察到外食普及讓年輕家庭越來越少料理，因此更需要透過體驗、課程、看板等方式重建食物知識。多年來堅持持續授課，教民眾如何用原民食材炒菜、燉湯、煮飯。（林玉婷攝）

為什麼需要保種？遺失的中草藥與原民作物留下的價值？

保種的價值，在龍鳳農園與花田喜事身上展現得非常明確：中草藥品種一旦失傳，台灣將失去在地原料的自主能力，僅能依賴進口供應。原民作物若不被復育，文化知識將斷層，社區韌性也會削弱。

兩者共同指向同一件事：品種是文化與產業的基礎設施。沒有品種，就談不上風味、談不上料理教育、談不上自主農業，更談不上下一代的食物認識。

而消費者能在這條保種鏈中扮演什麼角色？最直接的方式，就是「購買、詢問、理解」。當消費者選擇本地品種、願意理解它們的差異、願意在料理中使用它們，便形成穩定的需求，讓農民有理由繼續種下去。保種因此不再是農民的孤獨堅持，而是一個由市場共同維持的生態系，讓食物重新連回土地，也讓文化重新連回生活。

審稿編輯：童儀展

