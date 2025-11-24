品種貓被不當飼養 彰化縣府：擇日開放認養

▲彰化縣動防所從寵物業者「天使之戀貓園」救出41隻貓，目前正在進行健康檢查、接種疫苗等，未來將開放認養。（圖／彰化縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣政府查獲一處合法貓園「天使之戀貓園」涉嫌不當飼養，動防所獲報立即到場稽查，發現裡面共養了41隻品種貓，包含捲耳金吉拉、曼赤肯、金漸層、英短、布偶、英長等。但居住環境髒亂，部分貓隻還有眼睛、呼吸道感染，縣府依動保法第33條把貓沒入。

帶回的41隻貓咪，動防所立即找來獸醫協助治療，不但每隻貓咪都要進行身體健康檢查，也要施打疫苗，並進行絕育。等貓咪的健康狀況穩定後，將擇期開放認養，若認養報名踴躍，將以抽籤方式進行，確保程序公開公平。



縣府呼籲，依《動物保護法》第11條第1項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療；如經主管機關通知限期改善而未改善，將依同法第30條第1項第3款處新臺幣1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。

