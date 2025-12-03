品管危機擴大！ A320機身缺陷衝擊空巴2025交付量

Airbus旗下最暢銷的A320系列客機機身面板，在供應商的製程中出現品質瑕疵。（翻攝自Informer Cyprian FB）

全球飛機製造龍頭空中巴士（Airbus）今（3日）宣布，由於旗下最暢銷的A320系列客機機身面板，在供應商的製程中出現品質瑕疵，因此不得不將2025年商業飛機的交付目標從原訂的820架，下修至大約790架。這個消息立刻引發市場對航空供應鏈穩定性的高度關注。

根據《路透社》取得簡報資料顯示，空巴工程師在準備檢查數百架飛機時，發現更大範圍的A320機身面板存在厚度不正確的問題，這個缺陷源自西班牙供應商Sofitec Aero進行拉伸和銑削時的品管疏失。

這項工業品質問題，不僅影響了部分仍在組裝線上的新機，也已經實質衝擊了11月的交機量，導致該月數據低於業界預期。

儘管如此，空巴仍強調，雖然短期內的產能受到限制，但公司已主動與客戶通報瑕疵並啟動檢修計畫，因此全年的財務預期，包括營收和自由現金流等，將維持不變。

分析人士認為，A320系列是空巴最受歡迎的窄體客機，甚至已在去年超越波音737成為史上交付量最多的機型。這次的品管危機，雖然可能延誤全球多家航空公司的機隊擴張計畫，但空巴採取「早期揭露、主動檢查」的處理方式，應有助於減輕潛在的信任危機，與波音近期的困境形成對比。不過，如何強化對供應商的品管控管能力，仍是影響空巴未來ESG評級的重要課題。

