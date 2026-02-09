品管又翻車？冷凍水餃「咬下肉超臭」一看已過期20日 全聯道歉了

記者林意筑／台中報導

台中某民眾前往全聯博館店買到過期的冷凍水餃。（圖／翻攝自記者爆料網）

日前台中有民眾前往全聯購物時，買了2包知名品牌的冷凍水餃，回家後立刻開封煮給小孩吃，沒想到咬下一口驚覺「水餃的肉是臭的」，仔細檢查水餃外包裝後才發現，保存日期已過期半個月。該民眾怒轟，基於相信全聯品管，購買時才沒有仔細看，卻吃到過期發臭的水餃，令人難以接受，雖然事後把水餃拿去退貨時，店員立即退款及贈送2包水餃致歉，但他仍拒絕接受補償。

據「記者爆料網」報導指出，本月7日時，有台中民眾前往全聯博館店買了2包冷凍水餃，返家後立刻煮給全家吃，直到吃下口驚覺「水餃的肉是臭的」，仔細查看包裝上的保存期限後，才發現這2包水餃的製造日期是2025年1月15日，有效日期是一年，但這2包水餃放了一年都沒售出，且過期20多天後仍置於冰櫃販售，「過期了居然還不下架，全聯的品管真的很有問題！」

台中全聯博館店販售過期的冷凍水餃。（圖／翻攝自記者爆料網）

該民眾強調，由於過去基於信任全聯的品牌形象，購物時往往不會刻意檢查每一件商品的有效期限，沒想到這次卻讓孩子吃到過期發臭的肉品，令人難以接受。民眾也說，事後帶著過期的水餃拿回博館店退貨，博館店店員當場辦理退款，並試圖額外贈送兩包水餃作為補償以平息不滿，不過民眾認為，家中小孩健康已受威脅，對於全聯的食安把關已徹底失去信心，當場嚴詞拒絕補償。

對此全聯業者回應，因該門市未確實落實商品效期檢核流程，導致販售過期商品，造成消費者不安與困擾，我們深表歉意。公司已依內部規範對該門市進行懲處，並要求立即改善，同時將持續強化門市管理與教育訓練，全面落實效期查核機制，杜絕類似情況再次發生。

