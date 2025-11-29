品茉兒生醫關懷偏鄉兒童 暢遊樂園再捐百萬教育基金

品茉兒慈善公益活動。 圖：品茉兒集團/提供

[Newtalk新聞] 品茉兒生醫執行長高子翔號召近400位事業商夥伴共同響應公益，日前她42歲生日當天，帶著33位南投仁愛鄉春陽部落賽德克族的孩童，一起搭乘日月潭遊覽車，暢遊九族文化村；她同時再捐出100萬元與近20萬元的獎學金紅包，事業商也共同捐贈40萬元的物資，捐贈儀式由幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊代為受贈，現場氣氛相當溫馨。

這場公益活動由品茉兒生醫、春陽社區發展協會、幼幼社福慈善基金會共同發起，10名老師與家長帶著春陽社區賽德克族的孩子，包含國小23人、國中10人，來到南投日月潭伊達邵碼頭，搭乘纜車欣賞湖光山色的明媚風光。

活動當天艷陽高照、涼爽舒適，事業商團隊的哥哥姐姐充當「路隊長」，編組陪同孩童闖關各項遊程，不但體驗打陀螺、旋轉木馬、海盜船、太空山、碰碰車等遊樂設施，也品嘗到土耳其冰淇淋與特色風味餐點，度過美好的周末假日，從一開始的陌生羞澀，到最後要分開時的依依不捨，明顯可感受到孩子發自內心的回饋與純真。

品茉兒生醫科技團隊除了陪同偏鄉孩童樂園一日遊，活動當天也是執行長高子翔42歲的生日，她除了招待400多人入園同樂、再捐出100萬元以及近20萬元的獎學金紅包，事業商也響應公益，集資捐贈40萬元的物資給春陽協會，包含生活用品與文具組等，捐贈儀式由幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊代為受贈，現場氣氛相當溫馨，暨日前捐贈花蓮洪災50萬元善款、台中市政府社會局2輛復康巴士，這兩年來，品茉兒已經捐贈超過1000萬元給社福單位，希望藉由拋磚引玉的方式，繼續為社會長照盡一份微薄的心力。

幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊指出，高子翔的成長過程較為辛苦，但她有夢就勇敢追，努力不怕出身低，10多年來從事保養品的銷售工作，累積豐富的經驗後自行創業，除了將產品的使用體驗做出市場區隔、提供非典型的就業選擇，她也將「人的接觸」化作「愛的分享」，年少時想幫助別人的願望，逐一落實在公益社福的日常，「最大的快樂，是別人也快樂。」

