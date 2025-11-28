品茉兒生醫關懷偏鄉兒童 暢遊樂園再捐百萬教育基金

▲品茉兒生醫執行長高子翔號召近400位事業商夥伴共同響應公益，帶著33位南投仁愛鄉春陽部落賽德克族的孩童，一起搭乘日月潭遊覽車，暢遊九族文化村。（圖／品茉兒生醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】品茉兒生醫關懷社會、照顧偏鄉孩童，善心不落人後，執行長高子翔號召近400位事業商夥伴共同響應公益，在她42歲生日這天，帶著33位南投仁愛鄉春陽部落賽德克族的孩童，一起搭乘日月潭遊覽車，暢遊九族文化村，孩子們純真的歡笑聲宛如悅耳的天籟，迴盪在樂園每個角落，為了讓這份點滴的情感，持續化作細水長流的社福資源，高子翔再捐出100萬元與近20萬元的獎學金紅包，事業商也共同捐贈40萬元的物資，捐贈儀式由幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊代為受贈，現場氣氛相當溫馨。

▲品茉兒執行長高子翔(左)捐贈100萬、東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊(右)代為受贈。（圖／品茉兒生醫提供）

這場關懷偏鄉孩童的公益活動，由品茉兒生醫、春陽社區發展協會、幼幼社福慈善基金會共同發起，10名老師與家長帶著春陽社區賽德克族的孩子，包含國小23人、國中10人，一行人完成編組後，浩浩蕩蕩來到南投日月潭伊達邵碼頭，搭乘纜車欣賞湖光山色的明媚風光。

▲品茉兒生醫科技團隊除了陪同偏鄉孩童樂園一日遊。（圖／品茉兒生醫提供）

23日當天艷陽高照、涼爽舒適，事業商團隊的哥哥姐姐充當「路隊長」，編組陪同孩童闖關各項遊程，不但體驗打陀螺、旋轉木馬、海盜船、太空山、碰碰車等遊樂設施，也品嘗到土耳其冰淇淋與特色風味餐點，度過美好的周末假日，從一開始的陌生羞澀，到最後要分開時的依依不捨，明顯可感受到孩子發自內心的回饋與純真。

▲孩童寫謝卡回饋。（圖／品茉兒生醫提供）

為了表達內心的感謝，孩童們又是寫注音又是畫畫，「謝謝叔叔阿姨帶我們來九族玩」、「愛你們」，每一張感謝卡都充滿了溫潤的筆觸，看了令人相當動容，家長也相當期待，下次還能舉辦這樣的活動，與會的事業商表示，「孩子們開心揮手，一句一句叫著老師，互動越來越好，超級感動也很有意義！」另名事業商也在謝卡祝福所有的小朋友「都能快快樂樂、平平安安地長大，找到自己的夢想與目標，期許成為有價值理想的人。」

品茉兒生醫科技團隊除了陪同偏鄉孩童樂園一日遊，活動當天也是執行長高子翔42歲的生日，她除了招待400多人入園同樂、再捐出100萬元以及近20萬元的獎學金紅包，事業商也響應公益，集資捐贈40萬元的物資給春陽協會，包含生活用品與文具組等，捐贈儀式由幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊代為受贈，現場氣氛相當溫馨，暨日前捐贈花蓮洪災50萬元善款、台中市政府社會局2輛復康巴士，這兩年來，品茉兒已經捐贈超過1000萬元給社福單位，希望藉由拋磚引玉的方式，繼續為社會長照盡一份微薄的心力。

「愛，是會傳染的，一個真誠的擁抱、一份溫暖的善意，都足以點亮另一個生命的可能。」高子翔認為，她的初心就是持續「做對的事」，不僅要帶著事業商一起努力打拼事業，在傳遞愛與善的路上，也要持續前行，因為點滴的資助，都是陪伴與希望的種子，善的循環一旦開始，就會不斷發芽，如同美麗的漣漪不斷擴散，給的越多，心裡越富足。

幼幼社福慈善基金會董事長孫嘉蕊觀察，高子翔的成長過程較為辛苦，但她有夢就勇敢追，努力不怕出身低，10多年來從事保養品的銷售工作，累積豐富的經驗後自行創業，除了將產品的使用體驗做出市場區隔、提供非典型的就業選擇，她也將「人的接觸」化作「愛的分享」，年少時想幫助別人的願望，逐一落實在公益社福的日常，「最大的快樂，是別人也快樂。」