品茶、午餐、都江堰: 習近平「罕見」親自陪馬克龍訪成都

（德國之聲中文網）中國社媒上的圖片顯示，馬克龍周五（12月5日）在四川省會成都晨跑，似乎還與路人打招呼，中國網友用“松弛感拉滿”來形容這位法國總統。

相比此前一天在北京人民大會堂針對俄羅斯侵烏戰爭等問題進行會談的嚴肅氣氛，周五在四川的氛圍明顯輕松很多。中國國家主席習近平和夫人彭麗媛陪同馬克龍及其夫人布麗吉特參觀了擁有悠久歷史的都江堰。

據中國官媒報道，習近平向馬克龍介紹了都江堰的歷史和意義，讓這位法國總統了解中國這個古老的防洪灌溉系統。都江堰的歷史可以追溯到公元前三世紀，至今仍為四川盆地發揮著灌溉防洪的作用，也是世界文化遺產。

據法新社報道，馬克龍表示，他對於這個不同於往常官方禮節的安排“非常感動”。

習近平、彭麗媛以及馬克龍夫婦也在都江堰懷古亭品茶、交談。此外，習近平、彭麗媛還邀請馬克龍夫婦在成都共進午餐。

路透社的報道特別指出，習近平陪同馬克龍訪問成都的舉動“非常罕見”，即便特朗普在2017年其首個任期對中國進行訪問時，習近平也只是陪同這位美國總統前往北京故宮。

在2024年5月習近平訪問法國時，馬克龍曾在比利牛斯山脈接待習近平。對於馬克龍而言，比利牛斯山脈具有特殊意義，是他童年生活過的地方。據中國官媒報道，習近平在都江堰陪同馬克龍時特別提到比利牛斯山脈之行，說“去年你邀請我赴你的家鄉上比利牛斯省，相信你此行會進一步豐富對中國的認知”。

據法新社報道，除了參觀都江堰，馬克龍還在成都會見了大學生，並與在中國參加乒乓球比賽的法國乒乓球兄弟會面。通訊社的圖片顯示，馬克龍也在成都秀了一下自己的乒乓球技。

馬克龍的夫人布麗吉特則去看了大熊貓，特別是去看2017年在法國出生、2023年返回中國的大熊貓“圓夢”，布麗吉特是“圓夢”的“教母”。

馬克龍表示，此次訪問象征著互信，體現了在國際局勢日益緊張、貿易不平衡加劇的當下“攜手合作”的願望。

分析人士：馬克龍訪問迄今成果寥寥

不過，對於馬克龍這次訪華，分析人士並未給出很高的評價。路透社援引分析人士指出，迄今為止，馬克龍的訪問除了提升北京的外交信譽外，幾乎沒有其他成果。投資者們密切關注馬克龍此次否達成重大商業協議，或緩和歐盟與中國之間的貿易緊張。然而，周四在北京舉行的會晤僅達成了12項合作協議，涵蓋人口老齡化、核能和熊貓保護等領域，且未披露具體金額。

“我認為，他們（法國方面）原本以為習近平能夠提供很多支持，因為歐洲正在積極推進經濟安全戰略……，但結果並非如此”，智庫“布魯蓋爾”的高級研究員埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）對路透社表示。

路透社報道指出，北京或許將與法國保持友好關系視為擴大中國在歐盟影響力的途徑，但其向巴黎做出重大讓步的能力卻十分有限。例如，人們普遍認為中方不會批准期待已久的空客飛機大額訂單，此類交易是北京針對華盛頓的籌碼，而華盛頓正敦促北京對波音公司做出新的采購承諾。習近平也不太可能放寬對法國白蘭地、豬肉的進口條件，因為這樣做會削弱北京在與布魯塞爾就中國電動汽車關稅問題進行談判時的地位。

鑑於中國近期重申了對俄羅斯的支持，習近平也不會就烏克蘭戰爭問題向馬克龍提供任何突破性進展，供這位法國總統帶回歐洲。

一位中國政府顧問告訴路透社，歐盟現在意識到自己對美國的依賴程度過高，“歐洲現在需要與中國開展更多互惠貿易。”這位要求匿名的中國政府顧問稱，“歐盟應該認真反思其對華政策，不要將其與俄羅斯和烏克蘭問題捆綁得太緊”。

