品蟹免沾手！「雙蟹饗宴」好評延長 香辣鱈場蟹奢華開吃

「海峽會」嚴選帝王蟹、花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹等老饕最愛的台灣10大人氣螃蟹入饌，推出「一蟹千味 旬蟹之饗」主題蟹宴。（圖／海峽會）

秋冬是品蟹好時節，今年因為天氣影饗，有的餐廳蟹蟳料理供應到12月底，有的則是延長到明年1月，想品嘗秋蟹令人垂涎的美味，饕客可要把握「食」機。長年深耕高端會所市場的「海峽會」，嚴選帝王蟹、花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹等老饕最愛的台灣10大人氣螃蟹入饌，推出「一蟹千味 旬蟹之饗」主題蟹宴，旗下「辰男台粵饗宴」期間限定的「雙蟹饗宴」套餐，原定賣到12月15日，因為客人反應熱烈，業者決定延長到12月31日以饗饕客。

廣告 廣告

海峽會「雙蟹饗宴」

「海峽會」廚藝總監方永銘表示「雙蟹饗宴」料理的主軸，在傳統的基礎上創新，整套吃下來免沾手，獲得不少客人好評。（陳韻萍攝）

「手拆蟹肉戈渣」承襲粵式點心工藝「戈渣」，是道老菜新作的料理，層次堆疊讓傳統粵菜點心綻放出現代奢雅氣韻。（陳韻萍攝）

「海峽會」廚藝總監方永銘表示團隊以經典為底、創新為序，做為「雙蟹饗宴」料理的主軸，烹飪手法融合廣東、粵西、江浙、江南、法餐等，在傳統的基礎上創新，「我們在風味與擺盤上展現新意，整套吃下來免沾手，獲得不少客人好評。」揭開套餐序幕的「手拆蟹肉戈渣」，是道老菜新作的料理，承襲粵式點心工藝「戈渣」，以外酥內糯的雞肉「戈渣」搭配紅蟳蟹肉，再以魚子醬點綴，從魚子醬鮮明的濃郁感，再到蟹肉的鹹鮮海味，最後是外酥內軟的雞肉「戈渣」，層次堆疊讓傳統粵菜點心綻放出現代奢雅氣韻。

「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」以西式技法重新構思蟹蓋料理，展現粵菜工藝與西式現代風味的平衡美學。（陳韻萍攝）

緊接著上桌的「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」，則以西式技法重新構思蟹蓋料理，運用焗烤方式將三點蟹肉、馬斯卡彭起司與馬蹄丁結合，創造綿密與脆口雙重口感，展現粵菜工藝與西式現代風味的平衡美學。

方永銘總監最推薦的這道「順德魚湯松葉蟹」，結合高檔松葉蟹和順德魚湯，以工序繁複堆疊口感層次。（陳韻萍攝）

方總監提到為了呼應「一蟹千味 旬蟹之饗」，主廚團隊除了延續對經典粵菜的當代詮釋外，「更運用多元料理語彙探索風味呈現」，其中方總監自己最推薦的這道「順德魚湯松葉蟹」，結合高檔松葉蟹和順德魚湯，以工序繁複堆疊口感層次。松葉蟹先以香煎手法鎖住原鮮，主廚強調只煎一面，使蟹肉略帶酥香且保留其鮮甜原味；再運用順德料理的細火功夫熬煮魚湯，過程中得將鮮魚煸香，再加入二湯以細火熬至湯底呈乳白濃稠狀，最後以蝦油與蝦籽點綴提味，讓蟹的甘鮮與魚湯的醇厚香氣相互襯托，蝦、蟹、魚的組合，鮮上加鮮、海味十足。主廚更別具巧思地加上米香粒，增添香脆口感。

「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」主廚以清蒸鱈場蟹搭配其遠赴新加坡習得的經典香辣醬，滋味辛香濃郁，獲得在場記者一致好評。（陳韻萍攝）

在順德細火的溫潤之後，「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」隨之開展辛香熱烈的風貌，形塑出鮮明而多層次的味覺篇章，這道料理也是方主廚的精彩之作，更獲得在場記者一致好評。主廚以清蒸鱈場蟹搭配其遠赴新加坡習得的經典香辣醬，滋味辛香濃郁，海味層層堆疊，再以蛋白芙蓉承托，既平衡辣韻，也襯托出蟹肉的鮮甜；搭配酥炸吐司一同享用，酥、嫩、辣、鮮等多重風味，在舌尖中勾勒出獅城料理熱烈又細膩的風貌。值得一提的是，主廚為了讓蟹蟳在風味上能與滋味厚重的香辣醬相抗衡，不被醬汁蓋住味道，特選肉質飽滿且高甜度的鱈場蟹，代替這道料理常用的青蟹或斯里蘭卡蟹，呈現兩「味」強強聯手的誘人風味。

「百花蟹鉗香米飯」以蝦仁手打成漿，包覆松葉蟹鉗酥炸後，佐以金湯藤椒汁，搭配「金包銀」手法炒製的粵式香米飯，香氣馥郁。（陳韻萍攝）

另一道「百花蟹鉗香米飯」則以蝦仁手打成漿，包覆松葉蟹鉗酥炸後，佐以金湯藤椒汁，酸香、椒麻香與蟹肉鮮甜相映成趣，搭配「金包銀」手法炒製的粵式香米飯，火候精準、香氣馥郁，展現正統粵菜的精湛火候與手藝。

「黨參花菇燉雞盅」選用上等去骨土雞腿，搭配常用於補氣養血的黨參、花菇、紅棗等溫性食材老火靚湯，完美體現粵式煲湯的深度與細膩風味。（陳韻萍攝）

順應廣東菜講究「順時而食」的飲食之道，秋冬進補更重「溫中調養」，方永銘總監以「溫補寒、平衡蟹性」為主軸，將粵菜細膩火候與食材屬性之道融入料理中。「黨參花菇燉雞盅」選用上等去骨土雞腿，搭配常用於補氣養血的黨參、花菇、紅棗等溫性食材老火靚湯，燉出層次分明的醇厚湯韻，完美體現粵式煲湯的深度與細膩風味。「紫蘇午魚佐蟹黃膏」則選用當季午仔魚，以清酒醃漬後包裹紫蘇葉油炸，搭配以蟹黃與蟹肉炒製的濃郁蟹黃醬，最後再撒上炸紅醋薑點綴；紫蘇香氣恰好襯托魚肉的鮮甜，同時調和蟹的寒性，炸紅醋薑則為整體風味帶來亮點與層次。「辰男台粵饗宴」期間限定的「雙蟹饗宴」套餐，每位3680元加1成，即日起至12月31日止。

「紫蘇午魚佐蟹黃膏」選用當季午仔魚，以清酒醃漬後包裹紫蘇葉油炸，搭配以蟹黃與蟹肉炒製的濃郁蟹黃醬，風味迷人。（陳韻萍攝）

萬豪酒店「秋之蟹宴」

皇豪中餐廳「番茄酸湯過橋鱈場蟹」以粵式「過橋」手法演繹阿拉斯加鱈場蟹之鮮，湯底與蟹肉完美融合。（圖／高雄萬豪酒店）

另外，高雄萬豪酒店「皇豪」中餐廳推出期間限定的「秋之蟹宴」，主廚以細膩刀工與傳統粵菜技法打造4道重磅料理，展現鮮、香、潤的粵菜精神。其中「番茄酸湯過橋鱈場蟹」是主廚最為推薦的菜式，以粵菜「過橋」手法演繹阿拉斯加鱈場蟹的鮮美，並以紅酸湯與黃燜濃湯雙湯底燉煮，紅酸湯由番茄發酵而成，酸香開胃；黃湯則以老母雞與排骨熬製，香濃醇厚，湯底與蟹肉完美融合，口感細膩飽滿，適合10至12人共享。

更多中時新聞網報導

周覓升任理事 助攻SM華語市場

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

《星廚之戰》豪擲4000萬