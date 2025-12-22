品質太差警自購防彈背心？張榮興駁：公發裝備一定最安全

內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）赴內政委員會進行專題報告並備質詢。（袁茵攝）

張文在北捷台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及持刀隨機殺傷人，釀4死11傷悲劇，外界檢討警察聲浪不斷，但諸多警察在網路感嘆，因公發裝備品質不佳，身上裝備都是自購。綠委黃捷22日也透露，有基層警察表達基本配備都是自購；但警政署長張榮興反駁「沒有這樣的狀況」，公發都是有透過測試安全的裝備，一定最安全。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

黃捷於質詢時指出，基層警察向她表達，很多基本配備至今都是自己買的，包括辣椒水、警棍，甚至有人連防彈背心都自購，原因是沒有發、公發品質真的太差等情況。

但張榮興表態，「沒有這樣的狀況。」使黃捷反擊，「基層員警跟我講的，什麼叫沒有這樣狀況？」很多人連密錄器、辣椒水都自己買，甚至是好一點的警棍、防彈背心也要自行想辦法找到更好的，希望警政署能當基層員警最強後盾，也就是給予最好用的工具。

張榮興稱，「這是個人行為。」警政署公發給同仁使用的武器、裝備、設備，一定都是最安全的，例如防彈衣若自己去買，沒有透過測試的話，那是不安全的，「我們公發的是透過測試的安全裝備。」而至於個人使用裝備部分，未來會因應同仁使用的相關便利性，進行最佳加強裝備購買。

