品一杯世界風味 「異國奶茶文化體驗在桃園」熱鬧登場

桃園市政府婦幼發展局於新住民文化會館舉辦「異國奶茶文化體驗在桃園」。





桃園市政府婦幼發展局23日於新住民文化會館舉辦「異國奶茶文化體驗在桃園」，推出泰國、越南、緬甸、印尼、西藏及台灣等六大文化風味奶茶，吸引許多市民家庭與青年朋友踴躍參與。活動以飲品為媒介，結合文化示範、品嚐體驗、互動闖關及酥油茶教學，帶領市民以最輕鬆的方式貼近多元文化。

婦幼發展局局長杜慈容表示，香氣四溢的奶茶不僅有甘甜滑順的口感，更蘊含各文化獨特的歷史背景與飲食智慧；每一款茶飲的風味，都源自茶葉、產地與匠心的深厚底蘊。透過此次活動，不同文化背景的市民齊聚一堂，分享飲品風味與生活記憶，充分展現桃園「看見多元、擁抱差異、彼此成就」的城市價值。

本次活動亦於新住民文化會館 3 樓同步推出「異國服飾展」，展出菲律賓、馬來西亞、越南、印尼、泰國、緬甸及台灣等七大文化服飾，讓民眾不需出國，即能從服飾、色彩與故事中感受亞洲文化的獨特魅力。展區以「服飾是文化的語言」為策展主軸，呈現各族群的生活脈動、文化象徵與工藝美學，吸引許多民眾駐足欣賞與拍照留念。

婦幼局指出，奶茶是跨越語言與年齡的共同語彙，而文化交流則是推動多元城市的重要基礎。本次「異國奶茶文化體驗在桃園」不僅提供美味飲品，更希望透過品嚐、展覽與故事分享，讓市民看見不同文化間的尊重、理解與友誼，進一步提升城市的國際視野，打造多元共融的桃園。婦幼局也期盼未來持續辦理多元文化活動，讓桃園成為世界文化在地發聲、交流與共好的重要平台。

