哄騙代墊遺產稅可獲高報酬 男子遭詐3400萬

涉入詐欺案件，多人曾被約談，主謀更是一名律師，涉嫌聯手里長等人詐騙獨居老人遺產，這起台版地面師案震驚社會，如今與遺產有關的詐欺手法又再次翻新。

刑事局預防科偵查員江配芸指出，「詐騙集團的人會跟他套近乎、取得信任，進而就說要借錢處理房子過戶、遺產相關的費用，那事成之後就會給豐厚的錢。」

受害的一名男子，LINE上認識女網友，對方騙他說要繼承數億遺產，急需用錢繳遺產稅，拜託他協助代墊，允諾事後給豐厚報酬，被害人不疑有他，陸續借出3400多萬，平白蒙受損失。

警方分析，這類受騙案件最近有增加趨勢，有不少案例同時結合愛情詐騙或投資詐騙，在行騙前先獲被害人信任，更有地政士點出，實務上確實有繼承人向人借款、籌措現金來繳高額稅金。

非此案地政士表示，「被繼承人他留下來的現金夠多的話，我們是可以申請，從被繼承人留下來的銀行存款裡面去申請繳納，那假設今天這個被繼承人留下來的現金不多，那確實就要繼承人自己去籌措現金來繳遺產稅。」

詐騙合乎邏輯，該怎麼預防？專家建議，可以請繼承人提出稅單等相關證明，並且一起前往銀行繳費。警方也呼籲，正規的遺產處理程序，像是遺產稅等費用，往往能從遺產總額扣除。