哆啦A夢渡輪現身高雄 孤獨搖滾台北三創ROCK
寒假快到了，動漫迷和文藝青年最期待的展覽來囉！高雄迎來《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》，超可愛的哆啦A夢冒險渡輪將現身；《孤獨搖滾！》動畫展在台北三創生活園區展開，並展售日本空運來台的限量周邊；玲廊滿藝策畫《造夢之旅Dream Journey》展覽，邀大小朋友放慢腳步走進藝術旅程；露天市集主打「2026最強動漫異次元對決」全新主題活動。
哆啦A夢渡輪驚喜現身高雄。《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展-高雄站》與高雄輪船聯名推出活動，遊客即日起到2月22日到高雄鼓山、旗津搭乘渡輪，就有機會看見這艘超可愛的哆啦A夢冒險船。春節初一至初五(2/17~2/21)自12:00起，於鼓山渡輪站行人候船室搭乘渡輪，贈送哆啦A夢小扇。
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展-高雄站》台灣最終站在科工館登場，展期至2月22日。現場有超過百種1:1等身大的造型哆啦A夢，並設置巨型漫畫牆、放大版單行本和大長篇漫畫系列、沉浸式微型劇院、藤子.F.不二雄工作桌復刻版等豐富內容，更別錯過高雄限定周邊商品。
動畫展《孤獨搖滾！》2月13日至3月22日於三創生活園區12F舉行，預定1月20日開賣預售票，單人票每張330元。展區集合動畫經典橋段及重點場景，區分為9大展區，讓粉絲重新回味孤獨搖滾的音樂歷程。
像是「STARRY展演廳」100%真實還原live house場景，從舞台、燈光到音響配置，讓人彷彿親臨下北澤的演出；「小孤獨的衣櫥」是小孤獨通往吉他英雄道路的起始點，衣櫥內的每張海報、設備，連棉被都完整複製；更有特別為粉絲繪製的台灣專屬立繪，將在地特色精巧融入，場內並展售日本空運來台限量周邊商品。
熱愛藝術的文藝青年期待的《造夢之旅Dream Journey》即日起到1月31日在DREAM PLAZA玲廊滿藝開展，邀請觀眾暫時放慢腳步，走進一場介於童心和思辨之間的藝術旅程。其中，甘蔗Cane的《生日派對》以熱鬧卻略帶失序的場景，描繪人際關係中微妙的張力。
而莫伊Moisés Yagües透過《畢卡索的助手們》，將目光投向創作背後的心理狀態和被忽略的角色；杜信穎的《騎鱷魚嬉戲的夢露》以幽默荒謬的畫面，讓經典形象回到日常，映照人們自身的脆弱和真實。
露天市集力推「2026最強動漫異次元對決」主題活動，為紀念神級作品《七龍珠》40週年帶來回憶殺，另集結動漫強作《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《葬送的芙莉蓮》第2季、《我推的孩子》第3季等周邊。
即日起至1月22日在露天市集「2026最強動漫異次元對決」策展活動消費滿1千5送露幣60元；全站訂單累積滿5千元再贈180元折扣碼；活動期間每週三到露天買玩具公仔，不限消費金額送30點，可免費玩一抽露魂。更攜手「七龍珠英雄崛起-台北」特展合作，加碼買七龍珠指定商品單筆達3千元送展覽門票。
