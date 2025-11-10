哆啦A夢迷必搶 藏壽司13款獨家壽司造型扭蛋限量開扭

〔記者楊雅民／台北報導〕日本人氣漫畫・動畫「哆啦 A 夢」首度在藏壽司亮相，11 月 14 日起哆啦 A 夢與妹妹哆啦美等13 款壽司主題限定扭蛋登場。

包含 5 款「公仔吊飾」、4 款「磁鐵書籤」和 4 款「胸章」。

「公仔吊飾」第一款哆啦 A 夢版的的醋飯上蓋著鮮紅鮪魚片，另一款則與金黃玉子燒結合，陶醉模樣讓人會心一笑。

而在手卷與鮭魚卵軍艦中，也能發現哆啦 A 夢隱身其中的小驚喜！哆啦美版的玉米沙拉軍艦，活潑可愛的模樣讓人忍不住想帶回家！

此外兄妹檔在「磁鐵書籤」同框亮相！哆啦 A 夢與哆啦美藏身在豆皮壽司、花枝壽司裡，半露出的模樣萌度爆表，用來標記書頁或點綴辦公桌，都能讓日常瞬間舒壓！

最後還有 4 款「胸章」，不論是蓋上鮭魚、鮮蝦的哆啦 A 夢和哆啦美，還是手捧人氣藏壽司人氣甜點-鯛魚燒、千層蛋糕的開心模樣，都能讓藏友們被哆啦 A 夢幸福表情感染！

藏壽司同步把哆啦 A 夢搬進店裡啦！限定「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」5家店鋪。

從門貼、等候區到櫃檯區，換上哆啦 A 夢限定佈置。拍照打卡完成指定任務，就有機會把超可愛的哆啦 A 夢「murmur 輕簡旅袋」帶回家。

