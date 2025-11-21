哆啦A夢迷快衝藏壽司！滿額贈3連發 立牌、圓盤、束口袋全都要

藏壽司哆啦A夢滿額贈活動11月25日開跑，立牌、圓盤、束口袋陸續登場。

藏壽司再度攜手哆啦A夢，推出超萌的限量周邊滿額贈活動，讓粉絲們邊享受美食，邊收藏夢幻逸品！這次活動以「3連發」形式登場，從11月25日起，每週都有不同哆啦A夢周邊等待藏友兌換。無論是精緻可愛的壓克力立牌、實用又萌的圓盤，還是柔軟好用的束口袋，每一款都兼具收藏價值跟實用性。

第一回將從11月25日開跑，只要單筆消費滿1,200元，並追蹤藏壽司官方 Instagram、加入LINE好友並綁定會員，就能免費獲得哆啦A夢壓克力立牌。這次推出4款造型，擺在辦公桌或房間角落都超療癒，限量13,000個。

首波滿額贈禮是造型立牌。（藏壽司供圖）

第二回於12月2日接力登場，消費滿1,200元，追蹤藏壽司官方Facebook、加入LINE好友並綁定會員，即可帶回哆啦A夢圓盤。圓盤推出兩款設計，哆啦A夢抱著藏壽司千層蛋糕或人氣甜點鯛魚燒，不僅萌力十足，也非常實用，可作擺飾或盛裝甜點，限量14,000個。

第二波消費滿額送餐盤，相當實用。（藏壽司供圖）

最後，第三回將在12月9日壓軸推出，只要單筆消費滿額並完成追蹤及會員綁定，就能兌換哆啦A夢束口袋，共兩款設計，柔軟輕巧，適合收納小物或外出使用，限量14,000個，送完即止。

壓軸滿額禮是造型束口袋，可以裝耳機、票卡等小物。（藏壽司供圖）

藏壽司這次的滿額贈活動，不只讓哆啦A夢迷一次集滿3款夢幻周邊，也搭配秋冬限定美食，讓用餐與收藏雙重樂趣一次滿足。



