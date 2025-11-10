哆啦A夢首度亮相藏壽司！ 13款壽司造型扭蛋11/14限量開扭

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日本人氣漫畫・動畫「哆啦 A 夢」首度亮相藏壽司，11 月 14 日起推出 13 款壽司造型扭蛋，包含 5 款「公仔吊飾」、4 款「磁鐵書籤」和 4 款「胸章」，人氣角色哆啦 A 夢和哆啦美同框登場，以可愛療癒的模樣席捲全台。藏壽司更推出限店滿額贈和限定佈置打卡活動，只要完成指定步驟，就有機會獲得「造型貼紙」和「murmur 輕簡旅袋」。

藏壽司表示，將於 11 月 14 日起，帶粉絲再次體驗跨世代的歡樂時光，主角哆啦 A 夢與妹妹哆啦美將以 13 款壽司主題限定扭蛋登場。5 款「公仔吊飾」，把角色與壽司元素結合得既逗趣又療癒：哆啦 A 夢版的的醋飯上蓋著鮮紅鮪魚片，另一款則與金黃玉子燒結合，陶醉模樣讓人會心一笑；而在手卷與鮭魚卵軍艦中，也能發現哆啦 A 夢隱身其中的小驚喜，哆啦美版的玉米沙拉軍艦，活潑可愛的模樣讓人忍不住想帶回家。

藏壽司提到，此外，兄妹檔更是在「磁鐵書籤」同框亮相，哆啦 A 夢與哆啦美藏身在豆皮壽司、花枝壽司裡，半露出的模樣萌度爆表，用來標記書頁或點綴辦公桌，都能讓日常瞬間舒壓。最後還有 4 款「胸章」，不論是蓋上鮭魚、鮮蝦的哆啦 A 夢和哆啦美，還是手捧人氣藏壽司人氣甜點-鯛魚燒、千層蛋糕的開心模樣，都能讓藏友們被哆啦 A 夢幸福表情感染。

藏壽司說，除了超多款扭蛋外，藏壽司這次更直接把哆啦 A 夢搬進店裡，限定「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」五家店鋪，將從門貼、等候區到櫃檯區，全都換上哆啦 A 夢限定佈置。自 11 月 14 日起，只要在這些店鋪找到哆啦 A 夢佈置並拍下合照並完成指定步驟，就有機會把超可愛的哆啦 A 夢「murmur 輕簡旅袋」帶回家。

藏壽司指出，哆啦 A 夢限店滿額贈也同步開跑，只要至全台 13 間指定店舖消費滿 600 元，追蹤藏壽司官方 Facebook，即可獲得哆啦 A 夢「造型貼紙」乙張！4款共限量 13,000 個。

