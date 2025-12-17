「哇乾尬午告油」 台式諧音哏評論加密掀話題

台北市 / 綜合報導

到國外旅遊找餐廳，不少人會看看google評論，當參考依據。但仔細看才發現，有些彷彿是台版「摩斯密碼」，原來有遊客把台語直譯，像是「哇乾尬午告油」，只有台灣人照著念，才能看出實際意思。不少網友笑說，用繁體中文加上台語諧音，根本是多重加密，越念越有趣。

想到大阪心齋橋去shopping，想走一趟神社祈求事事順心，出國旅遊從食衣到住行，不少人會先瞄一眼google評論，確保踩雷機率低到不能再低，但就有國外餐廳的評論留言，乍看之下金價跨攏謀，請你幫幫忙解個謎。

民眾說：「哇嘎，哇乾尬，午告油。」民眾說：「午告油，哩係貴森森。」欸怎麼越講越像亂碼，這麼難難道是台版摩斯密碼嗎？評論留言寫下原文是這樣，哇乾尬午告油理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來，另外同樣也在國外別家餐廳，中文好評後接著寫，歹丸郎跳軌己間，太抖妖獸麥，哩啦況屋丟緊造，啊某抓隊欸兔毀，大聲唸出來才發現是負評一片。

民眾說：「太抖妖獸麥，(態度有夠差)，喔，喔，哈哈哈哈哈。」民眾說：「對，因為這樣店家看不懂，你會覺得是好評啊，只是實際上講得不是很好，學起來，這種方式當然啊，只是如果在台灣，就沒辦法用這種方式哈哈哈。」

有台灣人說這不只是加密語言，還一口氣加密三層以上，用中文外國人可能看不懂，用繁體中文簡體字使用者看不懂，用繁體中文再加台語諧音，會看會讀唸出來了也不一定懂，更何況是國外餐廳業者，就算翻譯按下去可能也無用，一整排評論都是「台語空耳」。

民眾說：「覺得滿好笑，滿有親切感的，我們台灣人口味，應該比較相近，所以應該，也算滿有參考價值的嗎。」相近的可能不只口味，還有台灣人對道地語言，諧音哏的堅持不懈。

