「哇乾尬午告油」是啥？ 台人「超神3層加密文」評海外餐廳161萬人朝聖

在佛州奧蘭多覓食竟然也能遇到神隊友！一名女網友在搜尋餐廳評價時，於萬則評價中意外發現一段神祕留言，該評論雖然給予5顆星，內文卻隱藏著台灣人才能解碼的警語。這段超有親切感的文字瞬間在網路瘋傳，貼文吸引超過161萬人次前來朝聖。

台式摩斯密碼解密

這名女網友在Threads發文表示，在美國佛羅里達州奧蘭多挑選餐廳時，看到一則評價多到爆的店，其中一條評價竟用只有台灣人懂的台語諧音寫下真心話，內容寫著「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪系跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，短文解密短文後的意思是：「我覺得有夠油，而且很貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」

原PO現身謙虛回應

這段評論被笑稱是台灣專屬的摩斯電碼，沒想到還真的釣出原PO現身，謙虛表示只是舉手之勞。這讓網友們直呼演算法太神，並形容這種結合繁體中文與台語發音的在地語言，堪稱台灣人出國的摩斯電碼。對此，有網友開玩笑說AI絕對看不懂這種複雜的台語拼音，但也有科技通實測發現Google Gemini 3已經能成功轉譯，代表這種特殊的溝通方式，正面臨人工智慧進化的挑戰。

三層密碼助台人避雷

有網友分析這種多層加密的策略非常精準，先是以繁體中文篩選受眾，再透過台語發音的非標準書寫，建立起只有特定文化背景才能理解的防火牆。這種方式不僅出現在美國，許多深受台灣人喜愛的旅遊勝地如日、韓、義等國，經常能看到台灣人用這種方式互相提醒，避免踩雷。

給五星評價藏真心話

另外，還有網友大讚這種評價方式，認為原PO雖然心裡覺得餐廳普通，但還是大方給了5星，把真心話藏在文字裡，既給了店家面子，也順手救了想去用餐的同胞，把台灣人的貼心與幽默發揮到淋漓盡致。

