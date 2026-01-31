哇哈哈劇團攜手企業點亮弱勢孩童「成長新希望」 門票秒殺今夏加碼啟動

▲哇哈哈劇團媒合企業資源，贊助弱勢孩童進入專業劇場欣賞高品質售票公演《藍色海洋的秘密》，在落實「藝術平權」的同時，也向大眾展示了寓教於樂與表演藝術的完美融合。

▲王禎鈺總監（右四）稱讚劇團沈浸式演出具身教言教境教意義，家長敲碗期待暑假加碼演出。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】在歲末年終的寒冬之際，長期致力於「教育劇場」扎根與推廣的「哇哈哈劇團」，正式宣佈年度公益巡演圓滿落幕。本次公演旨在實踐藝術平權，為家扶中心等弱勢群體孩童提供高品質的劇場體驗。透過為期兩天、橫跨桃園與新竹的深度演出，劇團成功將環境教育、夢想啟發與身心健康理念揉合，為台灣藝文公益模式樹立了公私協作的全新標竿。

桃園與新竹雙城巡演成果斐然，兩天三場公演之票券在開放報名後即瞬間「秒殺」，展現其深耕地方社群的強大號召力。 此次巡演首站進駐桃園文化局的「米倉劇場」，呈獻廣受好評的環保劇目《藍色海洋的秘密》，引發孩童對海洋保育與永續生態的深刻反思；隔日立即移師「新竹SOGO演藝廳」，接連帶來《藍色海洋的秘密》與《來自彩虹村的信》，透過具備高度感染力的敘事結構與活潑互動，引領孩童在潛移默化中建立正確價值觀。

▲新竹公演現場氣氛沸騰！哇哈哈劇團於演藝廳展現藝術與娛樂的完美並行。家長好評如潮並熱烈「敲碗」，劇團已確定將於暑假加碼演出，續寫熱鬧的教育與夢想篇章。

落實教育扎根並反思數位時代困境，團長期許劇團能扮演「數位解毒劑」，抗衡手機碎片化資訊對學童的衝擊。 哇哈哈劇團自我定位為「台灣具影響力的教育性劇團」，團長感性表示：「我們希望在文化娛樂的包裝下，向下扎根教育與希望。不僅協助失去方向的大朋友重拾生命動力，更要引導小朋友學習如何『好好長大』，建立對未來的期待與貢獻社會的熱忱。」團長強調，實體劇場的「人情溫度」與「當下互動」是數位科技無法取代的財富，藉由近距離的藝術對話，能有效消弭數位孤島現象，培育孩子具備愛與付出的實踐力。

身為預防醫學與身心健康推廣者，新竹市健康運動協會創會理事長暨陶聲洋防癌基金會總監王禎鈺亦對此項公益行動表示高度肯定。 理事長於觀劇後指出：「在推動健康教育的實務中，我深信『快樂』是人體最強大的免疫力。哇哈哈劇團透過精緻的藝術呈現，不僅賦予孩子美學啟發，更在歡笑中播下身心健康的種子，這正是歲末年終送給下一代最為珍貴且具備長遠影響力的禮物。」此觀點為劇場演出注入了預防醫學與心理韌性的深度社會價值。

本次公演之圓滿成功，實歸功於產官學界多元企業與團體的社會責任擔當，展現公私協力推動社會共好的強大動能。 哇哈哈劇團堅持以不以營利為唯一目的之社會精神，協助各界共創善意循環。劇團在此特別致謝下列贊助單位之鼎力支持：「富鑫投資有限公司」、「新竹縣泥水工會」、「陶聲洋防癌基金會」、「新竹市健康運動協會」以及「喜感娛樂文創」。這份「支持公益行動者」的共助精神，正是確保藝術資源精準對接弱勢群體、落實社會關懷的關鍵力量。

展望2026年夏季，劇團已正式啟動暑假加碼公演計畫，並將持續深化在地藝文教育的影響力。 為了回應廣大粉絲與社福單位的熱烈期盼，哇哈哈劇團預告將於今年夏季擴大規模，持續於巡演中融入最新社會議題與數位素養教育。劇團呼籲社會各界持續鎖定「哇哈哈劇團粉絲專頁」（https://www.facebook.com/WOWHAHA987），共同見證藝術如何轉化社會，守護台灣每一顆純真且充滿希望的心靈。（圖：記者李宏燁攝）