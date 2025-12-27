哇塞塞！李雅英首支中文歌MV曝「一直想這樣穿」 睦那京當一日店長

韓籍啦啦隊員李雅英在台灣發行首支中文單曲《哇塞 Wasai》，展現全新音樂才華。這支融合復古與現代節奏的歌曲，MV中充滿台灣特色元素，李雅英分別扮演便利商店店員、水果店員工及外送員，並穿上旗袍在廟前熱舞。作品邀請到《星期五晚上》詞曲創作人金東炫擔任製作人，以及《黑白大廚》「學餐名家」之子NAROO執導MV，展現專業製作水準。

李雅英在台灣發行首支單曲。（圖／一選台灣娛樂）

李雅英為了這首中文歌曲特別上了歌唱課，認真練習中文發音。她表示，在台灣待了近兩年，很想親自穿上日常生活中常見的各種服裝，透過這次MV實現願望，也讓她「阿勇」的活潑性格得以充分展現。MV中李雅英以便利商店店員、水果店員工、外送員等多種角色出現，還特別穿上旗袍在廟前跳舞，呈現濃厚的台灣文化特色。

另一位韓籍啦啦隊成員睦那京，則在以「洋基女孩」身分初登場前，先在台北擔任限定咖啡廳的「一日店長」，體驗製作珍珠奶茶。活動現場吸引大批粉絲，有熱情支持者甚至前一晚六點就來排隊。睦那京對於台灣粉絲的熱情表示感動，她表示雖然語言不完全相通，但能感受到許多支持，讓她非常感動。

