哇塞！華南金去年EPS贏第一金，暌違14年首見

三商銀一哥要換人做了嗎？隨著華南金控展現良好獲利動能，股價超越第一金控之後，根據今（8）日公布獲利自結數，華南金去（2025）年每股稅後純益（EPS）為1.9元，贏過第一金的1.87元，為2012年以來、暌違14年首見。

第一金的核心子公司第一銀行、華南金的核心子公司華南銀行，以及彰化銀行，這三家日治時期成立的商業銀行，早年被稱為「省屬三商銀」，精省之前，其最大股東均為臺灣省政府，其中又以一銀的獲利動能最為良好，長年來穩居三商銀一哥，第一金曾是財政部前部長林全口中「公股最美的女兒」。

不過，隨著第一金獲利動能陷入普通，但華南金急起直追，有關態勢逐漸改寫。根據今日公布獲利自結數，華南金去年稅後純益264.24億元，離第一金的269.33億元僅5.09億元之遙，在更能彰顯一家公司獲利能力高低的每股稅後純益方面，華南金則是以1.9元超越第一金的1.87元。

華南金去年稅後賺 264 億、 EPS 1.9 元，雙刷新高

據華南金公告，該公司去年12月稅後純益20.08億元、年增4.0%，去年稅後純益264.24億元、年增14.3%，累計EPS為1.9元。全年稅後金額與每股純益雙刷歷史新高。

華南金核心子公司華南銀行去年12月稅後純益15.87億元、年減18.4%，主因該行為因應今（2026）年景氣之不確定性，趁獲利好時增加呆帳準備提存，去年底的存糧力道比前年底要大。

華南銀行去年稅後純益241.53億元、年增11.9%，主要來自財富管理業務亮眼所帶動，該行去年財管淨手收年增30幾％，淨利息收入也有約11%的成長力道，金融市場收益則因Swap減少而呈現衰退。

華南永昌證漸入佳境，全年獲利增 8.2%

華南永昌證券去年12月稅後純益2.49億元、年增72.9%，反映台股價量齊揚，以及該公司一兩檔推薦的興櫃股票漲幅較大，自營部位有不錯的評價利益。

華南永昌證去年稅後純益20.63億元、年增8.2%，主要為自營業務所貢獻，包含股利收入、處分與評價利益，華南永昌證的自營部位收益，去年較前年增加3億多元。

華南產獲利強勁，全年獲利增 39.4%

華南產險今年獲利動能強勁，去年12月稅後純益2.62億元、年增3642.9%，主因核保利潤增加，另外，隨著我國保險業2026年元旦接軌兩大國際制度，華南產汰弱留強、處分投資部位，也有數千萬元的資本利得。

華南產去年稅後純益18.02億元、年增39.4%，反映國內產險業去年工程險、火險等業務的損失率下降，華南產去年核保利潤較前年增加將近5億元，去年投資收益也較前年有數千萬元的成長。

