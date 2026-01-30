《哇塞》點閱破46萬 李雅英第2首單曲《狐狸呀》上線！既神秘又俏皮

記者劉彥池／綜合報導

李雅英跨足歌壇！首支單曲《哇塞（Wasai）》發布後，短短1個月在YouTube累積46萬點閱，不少粉絲看了MV後都笑說「怎麼可以這麼台」。李雅英經紀公司一選台灣娛樂公司宣布，1月30日中午12點，她第2首個人單曲 《狐狸呀（Foxy Night）》正式上線。

《狐狸呀（Foxy Night）》以「神祕、俏皮、難以捉摸」的狐狸意象為核心概念，融合韓國Trot（演歌）復古舞曲的節奏推進華語流行音樂，打造出1首兼具角色張力和高度記憶點的跨文化流行作品。歌曲主題圍繞「越抓不住，越想追逐」的情感，和第1支單曲《哇塞（Wasai）》出演的「阿勇歐膩」相比 ，展現李雅英不同於前作的成熟魅力，以及表達對自身完美要求的心理狀態。

本次作品由一選娛樂統籌製作，攜手韓國音樂製作人Oliver Kim和韓國導演NAROO，在第1支單曲《哇塞（Wasai）》中藏了不少巧思，透過音樂及影像的結合，展現韓國人近期流行的台灣感性獨有的魅力。

擔任音樂製作、詞曲創作的Oliver Kim，巧妙將韓國 Trot（演歌）中具高度記憶點的「直球式副歌」特性，轉譯為現代舞曲語彙，反覆出現的「狐狸呀」的Hook成為全曲關鍵記憶點，也讓作品在跨文化流行市場中取得平衡。舞台表現方面，李雅英此次親自參與核心舞蹈編排，將「抓不住卻令人著迷」的情感轉化為肢體語言，透過節奏與動作的收放，延伸其舞台角色的多元層次，進一步深化個人表演風格。

影像敘事以「從現實壓力走向自由逃脫」為主軸，場景由沉悶重複的辦公室日常展開，隨著音樂推進逐步轉換至戶外自然空間。副歌段落透過造型轉換，象徵角色打破現實框架、進入屬於自己的世界；影像最終延伸至夜晚海邊，李雅英手持仙女棒奔跑舞動，徹底釋放前段累積的情緒，完整呼應「狐狸」既誘惑又自由的核心能量。

▲李雅英第2首單曲《狐狸呀》。（影片來源：華納音樂 Warner Music Taiwan YouTube頻道，若遭移除請見諒。）

