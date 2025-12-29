哇！周杰倫穿要價600萬牛仔褲掀網路熱議

周杰倫身上所穿的褲子，要價不斐。（翻攝自周杰倫IG）

周杰倫昨（28日）在IG曬出多張照片，發文寫下：「聖誕的顏色，叫做快樂。期待2026的此刻。」但更引人注目的是他身上的外套與褲子，他所穿的褲子要價600萬元新台幣，引起熱議。

照片中，周杰倫身穿黑色上衣及外套搭配牛仔褲與鴨舌帽，整體酷帥又不失帥氣，然而，周杰倫這件牛仔褲其實是知名奢侈品牌克羅心限量商品，定價20萬美元（約新台幣627萬元），引發鄉民在PTT驚呼：「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？有沒有八卦？」

貼文一出，網友紛紛留言：「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」「人家600萬跟600元一樣」「這個價位對他來講只是零錢吧…？」還有知情網友點破關鍵：「克羅心炒很凶，要配貨，牛仔褲不是有錢就會給你」「拿這種限量，平常花上千萬以上」。

