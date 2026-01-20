哇 …歷史鏡頭！傅崐萁、柯建銘手牽手不到10秒 鄭麗文一出手破功了

政治中心／綜合報導

召傅崐萁主動牽起柯建銘的手，讓主持人王淺秋驚呼「哇！歷史鏡頭，難得兩個可以牽手啊！」（圖／翻攝畫面）

中廣前董事長趙少康今（20）日在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會。藍綠白政治人物齊聚，其中一段合影畫面堪稱經典，國民黨立法院黨團總召傅崐萁主動牽起民進黨立法院黨黨團總召柯建銘的手，讓主持人王淺秋驚呼「哇！歷史鏡頭，難得兩個可以牽手啊！」但兩人牽手不到十秒，傅崐萁就被站在另一邊的國民黨主席鄭麗文招手叫了過去，傅站在鄭麗文與民眾黨主席兼總召黃國昌的身邊，三人牽牽手。

廣告 廣告

趙少康出新書「七十少年」藍綠白共襄盛舉，到了合影階段，原本在台下的前考試院長關中也上台合影，這時候傅崐萁與柯建銘恰好站在同一邊，王淺秋這時喊著「握手、握手」，這時候傅崐萁很主動的拉了旁邊柯建銘的手，王淺秋更不忘喊著「總召、總召，牽手牽手」，傅崐萁牽了柯建銘的手，柯建銘順道把站在他左手邊的立院副院長江啟臣的手牽了起來。站江啟臣旁邊的韓國瑜也順勢的牽了江啟臣的手，這一幕不只趙少康注意到了，王淺秋這時也大喊「「哇！歷史鏡頭啊！」眾人也鼓起掌來。

不過這時候，另一側突然有人向傅崐萁招手，招手的人就是國民黨主席鄭麗文，她要傅崐萁到她這一邊，這時主持人說「那裏牽的剛好，不覺得嗎？」不過，傅崐萁選擇走了過去，選擇和黃國昌與鄭麗文手牽手了起來，也讓主持人帶點遺憾的說「難得兩個（傅柯）可以牽手啊」，鄭麗文則是對著傅崐萁解釋「這樣才有四位。」

柯傅兩人握手的「歷史鏡頭」在這場合僅短短不到十秒鐘，最後的大合影從右至左分別是黃國昌、傅崐萁、鄭麗文、趙少康、關中、韓國瑜、江啟臣及柯建銘。

柯建銘、傅崐萁手牽手。（組合圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

趙少康出新書藍綠白同框！柯建銘拋「大和解咖啡何時續杯」爆掌聲

嗆「國民黨不要太高估自己實力」前幕僚：熟悉的柯文哲回來了！

黃國昌喊將自提國防特別條例草案 沈伯洋：荒謬到笑不出來

尹錫悅遭求處死刑！鄭麗文大笑問傅崐萁「是否熟悉」：賴清德恐複製路線

