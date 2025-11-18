哈佛前校長向「淫魔富豪」求追女建議 對象疑為中國知名經濟學家

2014年10月9日，時任哈佛大學校長薩默斯在世界銀行年會中發言。路透社資料照片



美國國會上週公開「淫魔富豪」艾普斯坦的部分檔案，其中曝光了美國前財政部長暨哈佛大學前校長薩默斯與他過從甚密，甚至曾向艾普斯坦請益如何追求一名「被指導者」，至少數度提及中國經濟學家金刻羽。薩默斯週一（11/17）表示感到羞愧，將暫停所有公開活動。

薩默斯（Larry Summers）是民主黨員，曾在柯林頓（Bill Clinton）政府擔任財政部長，也是歐巴馬（Barack Obama）執政時的國家經濟委員會主任。他目前是OpenAI董事會成員，也是哈佛大學甘迺迪學院莫撒瓦－拉瑪尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）主任。

他週一向哈佛學生報《哈佛紅報》（Harvard Crimson）表示，為自己的行為「深感羞恥」，也承認帶來傷害。

現年70歲的薩默斯表示，他過去長年和艾普斯坦通信是「錯誤決定」，他為此「負全部責任」，將退出所有公開活動，「與身邊的人重建信任及修復關係」，但仍將履行教學職責。

《哈佛紅報》報導，薩默斯與艾普斯坦的長期交往早有紀錄，但針對與女性交往的深入對話如今才曝光。他與艾普斯坦會面超過12次，曾為擔任哈佛英語系榮譽教授的妻子伊莉莎‧紐（Elisa New）向艾普斯坦募款；他還曾至少4次搭乘艾普斯坦的私人飛機，其中3次是在哈佛校長任內。他也曾安排艾普斯坦訪問哈佛，並討論捐款事宜。

涉嫌性販賣的美國富豪艾普斯坦2019年在獄中身亡。路透社

艾普斯坦早在2008年就曾因誘導未成年人賣淫而認罪，2019年又因新的性販運指控而被捕。上週公開的2萬份艾普斯坦檔案中，涵蓋他與薩默斯2017年至2019年間的大量通訊，有時一天好幾次，持續至他再次被捕的前一天才停止，艾普斯坦還在訊息中自稱是薩默斯的「搭檔」（wing man）。

已婚狀態下尋求與「危險人物」發展關係

薩默斯曾離過一次婚，2005年再婚至今。《哈佛紅報》報導，在2018年11月至2019年7月5日之間，薩默斯多次向艾普斯坦尋求追求這名「被指導者」的建議。

2018年11月，薩默斯寫道：「目前我與她（被指導者）之間除了經濟導師關係，沒有其他進展。我想我現在屬於在後視鏡中被溫暖看待的類別。」

2019年3月，薩默斯向艾普斯坦解釋，他認為這名女性之所以仍與他保持聯繫，是因為「她可能很困惑，或者想斷開我，但又非常重視專業上的聯繫，因此緊抓不放」。

薩默斯未正式說明這名女子的身分，僅以「危險人物」（peril）作為代號，但部分訊息顯示，他指的似乎是中國宏觀經濟學家金刻羽。

薩默斯持續向艾普斯坦報告他與「危險人物」的互動進展，他曾提到她在一次會議中「聰明自信，美麗動人」，「我完蛋了（I'm fucked）」。

中國宏觀經濟學家、倫敦政經學院經濟學教授金刻羽，2018年出席世界經濟論壇。路透社資料照片

金刻羽父親曾任中國高官

現年43歲的金刻羽於2000年至2009年間在哈佛求學，取得經濟學學士及博士學位。在薩默斯和艾普斯坦通信期間，她已是英國倫敦政經學院終身教授。她的父親是中國財政部前副部長、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）首任行長金立群。

薩默斯至少曾兩度轉發金刻羽傳來的郵件，請艾普斯坦給予建議。他轉發其中一封金刻羽請他對論文給予指點時郵件時，打趣說「應該暫緩回覆較佳」。艾普斯坦回覆：「她已經開始顯得需要依賴了:) 不錯。」

薩默斯轉發的另一封郵件，內容則是金刻羽向他致謝，並附上論文大綱。薩默斯向艾普斯坦解釋，他最近曾「在會議中對她父親表達讚賞，並提到其他中國官員也讚揚過他」。

在後續訊息中，兩人似乎還開玩笑討論薩默斯與「危險人物」發生性行為的機率。

金刻羽對此拒絕置評。在國會公開的電郵中，她並未將她與薩默斯之間描述為戀愛關係。《哈佛紅報》稱，目前不清楚她是否知道自己的信件被轉發給艾普斯坦。

