哈佛前校長婚內狂追中共高官愛女 找變態富豪討招：能否發生關係

哈佛大學前校長桑默斯遭爆料，已婚期間詢問已故性犯罪富豪艾普斯坦如何追求中共前高官女。（圖／美聯社）





哈佛大學前校長、前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）遭爆已婚期間，多次向已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）詢問如何追求中共前高官金立群的女兒——倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin），消息曝光後，桑默斯已請辭哈佛校長一職。

根據《哈佛深紅報》報導，桑默斯與艾普斯坦以代號「危險」（peril）稱呼金刻羽，兩人在長達7個月的訊息往來中，不僅頻繁討論桑默斯與金刻羽的互動，甚至提及發生性關係的可能性。

廣告 廣告

桑默斯與金刻羽在一次學術會議上相識後，桑默斯便持續向艾普斯坦更新他們的情況，桑默斯寫道，「她對我的穿著打扮的評論很感興趣」、「會議當天她表現得非常出色，聰明、自信、思路清晰，而且美艷動人。我完蛋了。」

報導指出，桑默斯問艾普斯坦「我與危險發生性關係的可能性」，並將此比作預測川普能否連任，更透露「你更懂中國女人，而不是機率論」，艾普斯坦笑稱「你再次與危險同床共枕的機率是0」，但又表示「她永遠也找不到另一個桑默斯了，機率為0。」

金刻羽於2000年至2009年在哈佛取得學士與博士學位，她對兩人間的對話不予回應，也未提及與桑默斯間是否存在任何戀愛關係。

目前桑默斯已辭去哈佛校長一職，也退出OpenAI董事會，並不再擔任彭博新聞社與《紐約時報》的撰稿人。

更多東森新聞報導

俄宣稱奪庫皮揚斯克 烏國會美代表協商終戰計畫

中共遭爆組影子海軍！奪台登陸主力曝光

美黑熊偷電鋸畫面瘋傳！ 網友：拜託日本熊別模仿

