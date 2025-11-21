哈佛前校長愛上中共高官女！找淫魔富豪當戀愛導師「討論上床機率」 醜聞全洩《紐約時報》急切割

哈佛大學前校長桑默斯因愛上中國高官女兒、經濟學家金刻羽（Keyu Jin），找淫魔富豪當「戀愛導師」引發爭議。（翻攝自larrysummers.com、鳳凰網）

美國備受關注的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案陸續被公開，生前因涉未成年性交案遭調查，如今更意外揭露已婚且有6個孩子的哈佛大學前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）曾陷入心靈出軌的抉擇，因愛上中國高官女兒、經濟學家金刻羽（Keyu Jin），頻繁詢問艾普斯坦「把妹技巧」。

找淫魔富豪當「戀愛導師」又捲婚內出軌

美國國會上週公布超過2萬頁的「艾普斯坦檔案」中，意外揭露哈佛前校長桑默斯曾與艾普斯坦的多封電郵，且是到艾普斯坦被抓入牢裡的前一天，2人都還有通信，信中桑默斯因愛上中國高官女兒，陷入心靈出軌的抉擇，不斷向艾普斯坦吐苦水，要對方傳授把妹技巧，並坦言沉浸在對方美貌的「戀愛腦」煩惱中。

艾普斯坦傳授「欲擒故縱」戀愛技巧？還討論上床機率？

根據《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）報導，桑默斯的目標是中國高官金立群的女兒，同時也是總體經濟學家、倫敦政經學院（LSE）終身副教授的哈佛校友金刻羽（Keyu Jin）。另外據報，桑默斯與艾普斯坦的訊息中發現，雙方關係緊密，艾普斯坦甚至還曾開玩笑桑默斯與追求的女性（應為金刻羽）發生性關係的機率，並教導「欲擒故縱」的招式。

事實上，桑默斯（Lawrence H. Summers），曾在柯林頓（Bill Clinton）政府擔任財政部長，更在歐巴馬（Barack Obama）執政當國家經濟委員會主任，如今爭議消息一曝光，桑默斯名聲重創，除了發表致歉聲明，也辭去OpenAI董事會等多項職務；哈佛大學也暫停他的教學工作，並將重新調查。另外《紐約時報》也發表聲明稱，將不再續簽桑默斯的專欄作家。

