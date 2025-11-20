哈佛前校長「戀愛腦」婚內狂追中共高官女！竟找淫魔給建議 哈佛重啟調查了

美國前財長薩默斯(左)承認曾追求中國高官之女金刻羽(右)，遭哈佛大學重新調查。資料照片



美國總統川普19日簽署新法案，備受注目的已故的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案將被公開；其中第一波瑟瑟發抖哈佛大學前校長的竟是桑默斯（Lawrence H. Summers），他曾在柯林頓（Bill Clinton）政府擔任財政部長，更在歐巴馬（Barack Obama）執政當國家經濟委員會主任。根據檔案，已婚的桑默斯曾追求中共高官之女、經濟學家金刻羽（Keyu Jin），更頻繁詢問艾普斯坦「把妹技巧」。對此，桑默斯發表致歉聲明並辭去多項職務，哈佛大學也暫停他的教學工作，並將重新調查。

最新哈佛學生於網上流傳的影片，桑默斯回應了他與艾普斯坦的通信事件。「你們中的一些人可能已經看到了我的致歉聲明，我對自己與艾普斯坦的通信行為感到羞愧。」薩默斯說：我已表示將暫時暫停公共活動，但我認為履行教學職責非常重要。

不過，淫魔檔案雪球越滾越大。《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）詳細審閱艾普斯坦檔案，已婚且有六個孩子的桑默斯，2018年起多次向艾普斯坦求救，要他傳授「把妹」技巧。至於讓桑默斯陷入「戀愛腦」的對象，就是中共高官金立群的女兒，同時也是總體經濟學家、倫敦政經學院（LSE）終身副教授的哈佛校友金刻羽（Keyu Jin）。

2019年3月，桑默斯向艾普斯坦解釋，他認為該女性持續跟自己來往，是因為看中他的業界人脈。艾普斯坦回覆他：「她注定會跟著你！」桑默斯還曾對艾普斯坦表達「心靈出軌」中的掙扎。桑默斯2018年12月的訊息中寫道：「每當我冷靜下來，我就覺得自己差點完蛋……我想這段關係最好的結局就是斷聯，我猜她會想念這段互動，問題是，我也會。」

隔天桑默斯見到該女性後，馬上「戀愛腦」沖昏頭傳電郵給艾普斯坦：「會議正式開始這天，她狀態超好，又聰明又有自信，表達清晰，而且還非常漂亮，我完蛋了 （I’m fucked.）。」

桑默斯捲入婚內出軌，又找來淫魔富豪當「戀愛導師」，實在讓外界全都傻眼。OpenAI也宣布，桑默斯已經辭去董事會職務。《紐約時報》也發表聲明稱，將不再續簽桑默斯的專欄作家合同。身為哈佛終身教授的桑默斯，哈佛大學也表示，將暫停其教學工作，針對桑默斯與其他校內人士與艾普斯坦之間的關係，展開新調查。

