哈佛大學前太平間主管盜賣大體 研究解剖後淪買家收藏品

美國哈佛大學醫學院前太平間主管洛奇（Cedric Lodge）因竊盜及出售人體器官，16日被賓州聯邦法院判處8年有期徒刑，而他的妻子丹妮絲（Denise Lodge）也因協助犯行，遭處1年1天有期徒刑。

校方本應在使用完研究或教學用的遺體後，依協議將其直接或火化後歸還給家屬、或葬於哈佛紀念墓園，但檢方2023年調查發現，1995年開始在哈佛大學工作的洛奇，從2018年到至少2020年3月間，將捐贈遺體肢解，並出售到多個州，不法獲利約4萬至9.5萬美元（約新台幣126萬元至299萬元）。

賓州檢方指出，洛奇擅自取走包括器官、大腦、皮膚、手、臉部、解剖後的頭顱及其他部位等人體遺骸。量刑備忘錄中提及，丹妮絲於2018年5月向一名買家寄送24隻手、2隻腳、9根脊椎、部分顱骨及2個頭蓋骨，買家支付3050美元；隔年2月與3月，她又向同一買家寄送2個頭顱，價格1725美元、5張臉部，價格2300美元。

助理檢察官馬丁（Alisan Martin）指出，洛奇也曾向一名買家提供人皮，供對方鞣製成皮革並裝訂成書。

一名捐贈者的女兒指出問題不在家人的遺體是否被賣掉，而是在他們必須面對這些問題帶來的焦慮與痛苦，「我可能要很久以後，才能看著父親的照片而不再浮現『他的頭還在嗎？』、『他那隻力大無比的右手被賣掉了嗎？』、『他紋著刺青的皮膚被做成靠墊了嗎？』。」

對於判決，哈佛大學也發聲譴責洛奇的行為令人髮指，並再度向受影響的捐贈家屬致哀，「雖然洛奇的判刑結束了，但他所造成的傷害所需的療癒過程仍在持續。」