哈佛大學教授擬定「盾牌計畫」 免於腦部急速老化

一名67歲的哈佛大學神經學教授，推出所謂的「SHIELD」腦部抗老計畫，避免步入老年後腦部急速老化，增加失智風險。

不少青壯年都擔心，自己在步入老年後，腦部會急速老化，甚至會罹患失智症。一名67歲的美國哈佛大學神經學教授坦茲，靠著自己研發的「盾牌計畫」（SHIELD），到現在都保持敏銳思維與充沛活力，他也將自己的養生秘訣，公開給大家。（葉柏毅報導）

坦茲的「盾牌抗老計畫」，也就是英文字的「SHIELD」，分開來看，也就是睡眠（Sleep）、壓力管理（Handling stress）、社交互動（Interaction）、運動（Exercise）、學習（Learning）和飲食（Diet）等6大要素。

廣告 廣告

在睡眠方面，每晚應獲得7至8小時的高品質睡眠，如果睡得好，都是在為大腦進行一次「洗滌過程」。壓力管理，就是不要執著過去或焦慮未來，要好好「活在當下」。並且，保持社交互動也很重要，因為孤獨已經被證明，會導致「神經退化性疾病」風險增高。此外，也要保證每天運動，已經有研究證實，每多走1000步，就能將阿茲海默症延緩1年。而「學習」與嘗試新事物，能夠強化神經路徑，創造構成神經網絡的「突觸」。「飲食」則是坦茲認為最重要的一環，坦茲推薦富含水果、蔬菜和橄欖油的地中海型飲食。

坦茲表示，人在逐步老化之後，你的世界可以是年輕的世界或穩定的世界，這完全取決於你大腦的健康狀況，但顯然許多人並沒有意識到這一點。他認為，大腦潛力遠超過我們日常所用，而每個人也都能透過有意識的選擇健康的生活方式，主宰自己步入老年後的生活品質。