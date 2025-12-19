哈佛大學醫學院前太平間主任盜賣遺體器官 被做成皮革等「飾品」遭判刑8年

洛奇周二出庭時，身穿灰色大號T卹，內搭棕色褲子和黑色皮鞋。（圖片來源／YT影片截圖）

美國《NBC》新聞報導，美國名校哈佛大學前醫學院太平間主任洛奇把人體器官像「飾品」（baubles）一樣出售，被判處8年有期徒刑。

檢察官的法庭文件指稱，塞德里克·洛奇（Cedric Lodge）參與全國盜竊和販賣人體器官的犯罪活。

洛奇夫婦犯下駭人聽聞的罪行

檢調當局指出，58歲的洛奇是這起駭人聽聞犯罪活動的核心人物，他將捐贈給哈佛大學的遺體（不再用於研究）的大腦、皮膚、手和臉運送給賓州和其他地方的買家。

他65歲的妻子丹尼斯協助他犯罪，被判處一年多監禁，他們周二（12月16日）在州威廉斯波特的聯邦法院出庭。

助理聯邦檢察官艾莉森.馬丁（Alisan Martin）的法庭文件指出，塞德里克洛奇曾將人體皮膚提供給買家，以便買家鞣製成皮革，並裝訂成書本，「這令人感到毛骨悚然」。

馬丁還說：「在另一個案例中，塞德里克和丹尼斯出售一名男子的臉，或許是為了擺放在架子上，或許是為了用於更令人不安的用途。」

她說，居住在新罕布什爾州戈夫斯敦的洛奇將人的遺體當作可以出售牟利的飾品，在2018年至2020年3月期間從中賺取數萬美元。

販賣遺骸賺取數萬美元

檢方聲稱，罪行涉及從2018年「到2020年3月」期間，洛奇從捐贈給哈佛大學的遺體上盜竊和販賣器官、皮膚、大腦和解剖後的頭部。司法部周二發表一份聲明，宣布洛奇夫婦的判決結果。

根據司法部的聲明，洛奇在未告知其雇主、捐贈者或捐贈者家屬的情況下，擅自取走遺體，並將它們運回位於新罕布什爾州戈夫斯敦的家中。在那裡，他和妻子會將遺體運往其他州的買家。

聲明稱：「洛奇夫婦盜竊並出售的遺骸從波士頓的停屍房運往麻州塞勒姆、新罕布什爾州和賓州等地方。」

哈佛大學在完成捐贈遺體的研究或教學後，通常會將遺體歸還給家屬或火化。洛奇承認在火化前取走遺體的部分器官。檢方先前表示，洛奇夫婦因出售這些遺骸獲得數萬美元的報酬，其中包括一筆標明「7號頭顱」的1000美元款項和一筆標明「腦漿」的200美元款項。

洛奇曾擔任太平間主任28年

媒體描述洛奇身材高大，留著白色鬍鬚、禿頂，是非裔美國人，他周二出庭時，身穿灰色大號T卹，內搭棕色褲子和黑色皮鞋，正試圖用白紙遮住臉部，以免被媒體攝影鏡頭拍到。

洛奇曾擔任太平間主任28年，他在法庭上表示悔恨之意，當庭認罪，辯護律師帕特里克·凱西稱他的行為極其惡劣。凱西的法庭文件表示：「洛奇承認其行為的嚴重性，以及他的行為對死者遺體及悲痛欲絕的家屬造成的傷害。」

哈佛大學在完成捐贈遺體的研究或教學後，通常會將遺體歸還給家屬或火化。洛奇承認在火化前取走遺體部分器官，2023年，在洛奇被提起訴訟後，哈佛大學暫停遺體捐贈5個月。

檢察官表示，至少還有6人，包括一名阿肯色州火葬場的員工，在對人體器官販運的調查中認罪。

