哈佛大學驚爆器官交易！「大腦、人臉當飾品賣」下場慘了

國際中心／張予柔報導



美國哈佛醫學院前停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）因私自販售捐贈遺體的器官，16日遭聯邦法院判處8年有期徒刑，其妻子丹妮絲（Denise Lodge）也因協助犯罪被判刑1年多。檢方指控，洛奇在任職期間，將捐贈給哈佛的遺體器官如大腦、皮膚、手部與臉部「當作小飾品」出售牟利，累積金額高達數千美元。

洛奇將不再用於研究的遺體部位非法轉售，像是皮膚、臉部器官等。（圖／翻攝自Ｘ）根據《美聯社》報導，洛奇在停屍間擔任管理員長達28年，案件調查顯示，他自2018年至2020年間，多次將不再用於研究的遺體部位非法轉售。助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾將人體皮膚提供給買家製成皮革並裝訂成書，還販售過男性臉部器官，可能被擺放或用於其他不當用途。檢方形容這些行為「極其恐怖」。洛奇與妻子皆已坦承部分犯罪事實，洛奇本人也在庭上表達悔意。

檢方調查同時發現，包括阿肯色州火葬場員工在內，至少還有6人涉及此非法器官販運。（圖／翻攝自Ｘ）

哈佛大學表示，依規定，捐贈遺體在完成研究或教學後，通常會歸還家屬或進行火化，但洛奇卻在火化前私自取走器官。此案曝光後，哈佛於2023年暫停接受遺體捐贈五個月，檢方調查同時發現，包括阿肯色州火葬場員工在內，至少還有6人涉及此非法器官販運，並已認罪。

