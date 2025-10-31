哈佛最新研究！每天半湯匙橄欖油竟能越吃越瘦

一項由哈佛大學公衛學院主導的跨國研究，為減重飲食帶來全新觀點。這項研究整合美國三大世代資料庫，納入超過12萬名中年族群，進行長達20至24年的追蹤調查。研究期間，受試者每兩年回報一次飲食習慣與生活型態的變化。

研究結果顯示，每天攝取半湯匙、約7克橄欖油的受試者，每4年平均體重下降0.09公斤。相較之下，食用奶油、人造奶油或其他植物油的受試者體重均呈現上升趨勢。值得注意的是，這項發現在不同年齡層與體重族群中都呈現一致性。

研究團隊進一步模擬將不同油脂替換為橄欖油後的效果。若將奶油替換為橄欖油，體重可少上升0.52公斤；人造奶油替換為橄欖油，體重少上升0.18公斤；其他植物油替換為橄欖油，體重則少上升0.16公斤。這些數據清楚顯示橄欖油在體重管理上的優勢。

橄欖油雖然屬於高油脂、高熱量食品，但其成分組成與其他油脂有顯著差異。橄欖油含有大量單元不飽和脂肪酸，這種脂肪酸能夠調節人體能量代謝，促進脂肪氧化。此外，橄欖油富含多酚與葉綠素等植化素，具有抗氧化與抗發炎作用，能夠改善胰島素敏感性。

布朗大學營養學者瑪麗弗林表示，經常使用橄欖油的民眾，蔬菜攝取量往往更高，飲食模式更接近地中海飲食型態。她的臨床研究發現，乳癌存活者採用植物性橄欖油飲食後，體重控制效果明顯提升。即使是低社經地位族群，導入橄欖油料理後，蔬菜攝取量與飲食安全感也獲得顯著改善。

食品專家楊世煒根據研究結果，提供橄欖油選購與保存建議。消費者應優先選擇特級初榨橄欖油，並注意包裝是否為深色玻璃瓶，標示上若有冷壓字樣更佳。新鮮的橄欖油會帶有微苦味與喉韻辣感，這代表多酚類含量較高，對健康更有益處。

在保存方面，橄欖油應避免光照、高溫與潮濕環境。開瓶後建議在三個月內使用完畢，以確保油品新鮮度與營養價值。正確的保存方式能夠維持橄欖油的品質，發揮其最佳的健康效益。

這項研究成果為現代人的飲食觀念帶來重要啟示。減重不等於完全避免油脂攝取，關鍵在於選擇優質油脂。橄欖油不僅能夠幫助體重控制，還能提供人體所需的營養素，改善整體健康狀態。對於追求健康生活的民眾而言，將橄欖油納入日常飲食，可能是簡單而有效的體重管理策略。

