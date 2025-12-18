哈佛王常懿長庚談 AI 與財報真相 李書行反思大語言模型進入金融決策後的影響
（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】當大語言模型開始閱讀年報、拆解財務敘事，甚至能在數秒內完成傳統分析師數週的工作量，金融決策正走到一個關鍵轉折點。面對這場由 AI 觸發的結構性改變，長庚大學湯明哲校長選擇主動迎戰，邀請美國哈佛大學商學院講座教授王常懿（Charles C. Y. Wang）來台演講，從國際財務研究的高度，重新審視「誰能真正理解公司」。
長庚管理學院於 2026 年初將舉辦長庚大師級研討課程「用 AI 大語言技術深度解析公司年報（LLMs & Financial Analysis）」，聚焦 AI 如何重塑財報分析、投資判斷與公司治理。課程由湯明哲校長親自定調，並由李書行院長和數金系主任暨資產管理研究所所長王泰昌負責專業內容統籌與課程設計，展現管理學院在 AI 與數位金融上的前瞻布局。
李書行指出，AI 的出現，並不是讓決策變得更輕鬆，而是讓資訊無可遁形，進而讓「判斷」變得更「精準」。當模型可以快速給出事實真相，真正重要的問題反而是：我們如何面對調整決策及誰來為這些真相負責？」他強調，高等管理教育的核心任務，不是培養更有效率的執行者，而是訓練能理解模型限制、辨識數據修飾，並在不確定情境中做出正確決策的領導者。
本次課程最大亮點之一，是邀請王常懿來台授課。王常懿長期任教於哈佛商學院，是國際財務學界研究「核心獲利（Core Earnings）」與企業真實績效評估的重要代表人物，其研究成果深刻影響全球投資人、分析師與監理機構對財報品質的理解。
在演講與研討中，王常懿將結合 AI 與大語言模型（LLMs），示範如何從企業年報文本、附註揭露與管理層論述中，重建核心獲利的判斷邏輯，協助學員穿透被修飾的數字與敘事，理解企業真正的經濟實質。
王泰昌表示，這門課並非單純介紹 AI 工具，而是將 AI 放回資產管理決策的脈絡中，重新檢視投資分析、風險控管與資產配置的本質。他指出，在 AI 成為市場基礎設施的時代，專業投資人更需要理解模型如何影響判斷，而非被模型牽著走。
李書行最後指出，王常懿更將頗析演算法逐漸主導市場節奏的當下，如何選擇回到一個根本問題：當 AI 看得更快，人類是否還能看得更深？因此這堂講座不只是教人如何用 AI 讀財報，而是在提醒所有決策者，當機器愈來愈聰明，人類真正不可取代的，仍是對風險的理解、對價值的判斷，以及對後果的承擔。
