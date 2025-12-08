哈佛發表2026媒體業趨勢預測 新聞報導仍難以被AI取代？

哈佛大學尼曼新聞實驗室（Nieman Lab）發布「2026年新聞業預測」，邀請20名新聞領域專家，共同發表對未來一年新聞發展趨勢的看法，其中AI與新聞業如何互補或取代，成為本次討論的一大重點。

新聞業與AI是互補還是互相傷害？

新聞培訓機構「J+」執行董事吉洛特（Marie Gilot）認為「解釋性報導已死」，因為如今讀者透過Google AI摘要或是ChatGPT提供的資訊，就能取代解釋性報導，使相關文章連結的點擊數減少，這樣的生態改變，可能衝擊新聞產業中由流量帶來的收益。

不過吉洛特也提及，至少在未來一年之內，AI機器人還無法具備產出突發新聞、獨家報導及深度調查等新聞的能力。他也強調，並非所有新聞機構都面臨流量受AI衝擊的狀況，具品牌優勢的新聞業者，仍有可能保持流量甚至成長。

美國「鹽湖論壇報（Salt Lake Tribune）」執行長古斯圖斯（Lauren Gustus）即表示，該報在AI浪潮下瀏覽數增加2成、搜尋量也有所增加，並認為「新聞業不再對AI感到恐慌」。

古斯圖斯直言，AI僅能告訴讀者已經存在的事物，無法調查出更多待挖掘的議題；記者則能透過已知公開資訊，並與新的資訊、知識體系連結進行解讀，回應讀者的需求。

遠離新聞可以帶來正面情緒？

西北大學傳播學院教授埃傑利（Stephanie Edgerly）指出，「新聞疲勞（news fatigue）」已成為普遍現象，並預測讀者將更容易出現「不關注時事所帶來的愉悅感」。

埃傑利解釋，這種愉悅感來自一種「錯失的喜悅（Joy of Missing Out，JOMO）」。心理學家阿爾伯斯（Susan Albers）認為，「JOMO」的意義是選擇錯過某些新聞事件，反倒能因此把關懷自身放在首位，擁抱快樂與滿足。

至於新聞業能如何應對「JOMO」？埃傑利認為，應該更認真探索如何讓新聞更有感染力、報導更多令人鼓舞的新聞，提醒民眾新聞並非只有壞消息與負面情緒。

事實查核不再重要？

明尼蘇達大學傳播學院副教授加尼翁（Valérie Bélair-Gagnon）預測，2026年最急迫的問題不再是「什麼是真實」，而是流傳的傳言、故事為何會引起共鳴。人們傳遞錯誤訊息，並非是因相信內容，而可能是藉此表達憤怒、彰顯身分認同，甚至是對傳統新聞機構的不信任。

加尼翁認為，行之有年的事實查核（fact-checking）將轉化成一種「查核的緊張關係（friction-checking）」，錯誤訊息將被重新定位成一種情感連結和結構性現象，而非僅是事實錯誤。不過加尼翁也強調，儘管如此，事實查核仍至關重要，但不再只能靠糾正錯誤來打擊假訊息，而是更需要化解假訊息帶來的衝突。

