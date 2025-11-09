哈佛研究！「多說2字」讓大腦回春20年 手腳都靈活了

記者施春美／台北報導

維持身心年輕相當重要。（圖／取自黃軒的臉書）

維持身心年輕相當重要。哈佛研究人員曾找來一群70多歲的長者，進入一間「時光屋」，播放著當年的老歌、舊時報紙等，並告知長者已回到20年前，結果5天內他們姿勢挺直、手腳靈活、記憶力增加，連聽力與視力都有所改善。外人甚至認為長者的臉都變年輕了。研究團隊建議，中老年者可改掉自己的老化用語，例如常在用語中加入「不過」這兩個字，來增強動力與自我肯定。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，一項哈佛大學實驗逆齡實驗顯示，「心態，真的使人年輕20歲！」研究團隊想證明，若能讓心我們讓心倒退20年，身體會跟著變年輕嗎？結果顯示「會」！亦即當人自認「老了」這句話，真的會讓人老。人所說出的語言，其實是給大腦的「老化指令」。

黃軒表示，後續研究發現，當人常掛在嘴邊說，我老了、我記性差，這些負面詞彙會加速細胞老化。所以，研究人員建議，改掉自己的老化語言，給大腦新的腳本。例如，把「我不行」改成「我再試一次」，把「我老了」改成「我有經驗」，把「太晚了」改成「現在開始剛剛好」。

黃軒表示，語言是我們每天在對身體下的暗示，當你改變用詞，大腦的神經連結也會跟著重新塑形。該研究也提出逆齡心法：

1. 改變語言習慣：

別讓「老」成為口頭禪。試著在負面句尾加上「不過」這個轉折詞，例如，今天雖然累，不過我還是完成那件事。

研究顯示，這能刺激大腦獎勵系統釋放多巴胺，增強動力與自我肯定。

2. 找到讓人想早起的理由：

在 1,238 名沒失智的老人中，人生使命感愈高者於約 2.7 年平均追蹤期內死亡風險顯著降低。有生活目標的老人，死亡風險可降低高達40%

種花、學畫、帶孫子、做志工，只要讓人覺得被需要，腦內就會分泌「催產素」，這是最天然的抗老荷爾蒙。

3. 擁抱科技，讓腦不退休：

在 55～76 歲、無神經學病史的受試者中，研究人員發現「老年或中年成人」使用智慧工具，進行網路搜索，活化了包括前額葉與頂葉在內的決策／推理記憶網絡

所以長輩學用智慧手機、上網查資料或用 Google Earth 探索世界，都能啟動前額葉與頂葉的決策與記憶網絡。

黃軒表示，人只要心態年輕，大腦就不會老。健康不只是沒有病，而是先相信自己還能更好。所以下次當人照鏡子時，別只看皺紋，應對自己說，「我不是變老，我是在發酵。」

