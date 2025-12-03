哈佛研究30年證實！常吃「加工紅肉」早死風險增13%
哈佛大學一項長達30年的大型研究顯示，經常食用加工肉類或含糖飲料會顯著增加早逝風險，常吃加工紅肉的人早逝風險增加13%，而常喝含糖飲料的人早逝風險則增加9%。
腎臟科醫師江守山在臉書粉專分享這項研究結果指出，哈佛大學的研究發現，食用最多加工食品的人（每天約7份）比起每天食用3份的人，過早死亡的可能性高出4%。尤其是加工肉類和含糖飲料對健康的影響最為顯著，若想長壽，應避免食用這兩類食物。
江守山表示，除了哈佛大學的研究外，另一項由塔夫大學進行的大型研究也證實了加工肉品與含糖飲料對健康的風險。該研究分析了超過20萬名參與者的健康與飲食習慣，結果發現癌症與加工肉類之間存在明顯聯繫。
塔夫大學的研究特別指出，常吃加工肉類最多的男性，比起吃最少量的男性，罹患大腸直腸癌的可能性提高了29%。不過研究也發現，某些食物如優酪乳可能有助於抵銷加工食品對女性健康的不良影響。
研究結果顯示，飲食習慣與健康長壽息息相關，尤其是加工肉品如香腸、火腿等食物，以及含糖飲料對健康的負面影響不容忽視。醫師建議民眾若希望延長壽命，應盡量減少這兩類食品的攝取量。
