哈佛私幼不當對待遭罰12.6萬 教育局：持續追蹤

台中市又爆出幼兒園不當管教的事件！這次是發生在太平區一間在地經營30年的私立雙語幼兒園，被家長指控教職員工有拖行小孩，甚至是拿頭撞擊地板的行為，一狀告上教育局，經過調查後也發現確實有不當行為，總計開罰12萬6000元，並公告園所名稱。

台中市一間私立雙語幼兒園，被家長指控教職員工對小孩有不當行為，遭到教育局公告園所名稱。

台中又有幼兒園爆發不當對待的事件，台中市教育局在全國教保資訊網公布了位在太平區的哈佛幼兒園，多次出現了教職人員對幼兒有不當對待的行為，共計被開罰12萬6000元，該幼兒園在當地經營已久，疑似虐童的消息一出，當地民眾都感到相當震驚。

民眾：「哈佛（幼兒園）30幾年了耶，30幾年，它很有名。」

民眾：「真的不錯，怎麼會變這樣，院長都對我們很好。」

民眾：「風評之前還滿好的，之前我姐姐（小孩）也要讀書，結果他們名額幼幼班都滿了。」

根據了解，家長在2025年10月向教育局通報，小孩在幼兒園內被英文教師、教保員、職員等四名教職人員暴力對待，手段包含拖行，甚至拿頭部撞擊地板，實際求證該幼兒園，僅表示已經完成調查。

教育局對該幼兒園共計開罰12萬6000元，並公告園所名稱。

幼兒園代表：「我們已經同步跟教育局完成所有的調查，跟所有的懲處了，謝謝你。」

台中市教育局則指出，已經要求哈佛幼兒園加強園內正向管教宣導或研習，確保幼兒在安全友善環境成長。

台中市教育局主任秘書陳雅新：「教育局持續追蹤該園改善狀況，並列為重點稽查園，督導該園聘任合格教保資格人員。」

不過在調查當中，更意外發現幼兒園聘任多位未具教保服務資格者，在學校內服務，將會另案加重裁處，深受家長信賴的老牌幼兒園卻出現重大違規，30年口碑恐怕毀於一旦。

