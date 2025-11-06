哈佛證實！「4招助大腦逆齡」5天後視、聽力回春 醫讚：威力強大

記者鄭玉如／台北報導

哈佛研究揭「逆時鐘祕訣」！常喊「好累」、「我老了」會讓大腦變老，科學家分享4招逆齡法，助視力、聽力回春。（示意圖／PIXABAY）

別常把「好累」、「我老了」掛在嘴邊，恐加速大腦退化。減重醫師蕭捷健指出，哈佛近期進行一項超神的「逆時鐘研究」，讓70歲長者的「視力、聽力」都回春，並分享4招大腦逆齡法，分別是「戒掉老化口頭禪、找到生存意義、使用數位工具、大腦年輕度快篩」。

蕭捷健在臉書粉專指出，哈佛大學心理學教授艾倫（Ellen J. Langer）進行一項「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study），讓一群70多歲長輩住進一個佈置成20年前的「時光屋」，聽當時的音樂、看當時的報紙等，5天後長輩們不只手部靈活度、身體姿態都改善，就連「視力和聽力」都顯著進步。

這群長者打從心底相信，自己回到了50歲。研究證實，「心態」對身體老化的速度，具有絕對的影響力，若經常不自覺地說「好累」、「好煩」、「不可能」、「我老了，沒有辦法」，大腦就會接收到「關機」和「老化」的指令，讓人更累、更提不起勁。

蕭捷健分享科學家提供的4個大腦逆齡法，威力強大、馬上就能做。首先是「戒掉老化口頭禪」，改說「不過、但是」，例如「學這個好難，但是學會了我就更強了」。紐約大學實驗也證實，光是接觸到「健忘、孤單」等詞彙，受試者走路速度會變慢。

再者「找到生存意義」，研究證實，擁有「生存意義」的人，無論照顧盆栽、追星、當志工、幫忙帶孫子，認知功能維持更好，因為「被需要」的感覺會刺激催產素分泌，是抵抗大腦衰退的燃料。

第三是「使用數位工具」，有助於活化大腦，抗拒新事物會加速老化。研究指出，長輩學習用LINE、臉書與家人聯繫，或用Google Earth虛擬旅行、上網搜尋資料，都能活化大腦的決策與推理區域。最後是「大腦年輕度快篩」，在家嘗試單腳站立，測試能否輕鬆撐過30秒，這不只測平衡，更反映小腦與前庭系統的協調能力。

