哈佛醫學院大樓1日凌晨發生爆炸 警疑蓄意犯案

哈佛醫學院一棟建築1日凌晨發生爆炸，目前尚無人員傷亡報告，波士頓消防局懷疑事件是有人蓄意所為，另有消息指爆炸並不是炸彈裝置。

綜合CBS、CNN等媒體消息，爆炸是在1日凌晨3時前發生，地點是在波士頓朗伍德大道(Longwood Ave.)哈佛醫學院所在的戈爾登森大樓(Goldenson Building)4樓。爆炸發生時，有人目擊到兩人逃離大樓。

波士頓消防局初步評估稱，這次爆炸據信是蓄意人為，消防及警方事後全面搜查大樓，未發現其他爆炸裝置。

哈佛大學校警局(HUPD)表示，凌晨2時48分收到戈爾登森大樓火警警報，一名警員奉派前往處理時，看到兩人從大樓逃出，警員試圖攔截未遂，也未能確認他們身分。警員其後前往觸發火警警報的樓層，發現四樓曾發生爆炸。

波士頓消防局縱火調查小組隨即奉召到現場，初步評估顯示爆炸疑似蓄意所為。警方也全面搜查大樓，沒有發現其他爆炸裝置，也沒有接到任何傷亡報告。

爆炸發生後，聯邦調查局(FBI)人員也趕到現場。FBI波士頓分局發言人塞特拉(Kristen Setera)表示，會全力協助哈佛大學校警局展開調查，目前暫沒有其他評論。

哈佛大學校警局則表示，正與地方、州和聯邦執法機構聯合調查這起爆炸事件。又說希望任何知情者，致電聯絡哈佛大學校警局偵緝科。

紐約郵報引述有了解調查情況的消息人士說，爆炸裝置並非炸彈，但未有透露更多細節。

根據哈佛大學規畫設計部門介紹，戈爾登森大樓建於1906年，是哈佛大學波士頓校區內，環繞哈佛大學四方草坪的幾棟建築之一，目前是哈佛醫院所在。

這起事件適值在白宮推動高等教育改革的背景下，哈佛被推到全國輿論的風口浪尖。哈佛與白宮官員這幾個月來，一直討論一項高額撥款協議，哈佛須全面作出改革藉以恢復聯邦政府撥款，但至今仍沒有結果。

