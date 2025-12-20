哈佛醫學院推薦10大超級食物！這樣吃防癌、穩血糖、降三酸甘油酯
哈佛醫學院營養師推薦10大超級食物，吃一種超級食物就等於攝取了多種食物的營養！比起其他食物，它們對身體的益處更大，能有效預防疾病。到底超級食物是什麽？這些食物可以搭配什麽食用？食用時有什麽需要注意？
超級食物是什麽？
「超級食物」是指富含抗氧化劑、維他命、礦物質、健康脂肪等各種營養的天然食物，熱量低，卻提供最大的營養價值，有抗氧化、增強免疫力、減少發炎等多樣的功效，對身體的幫助極大，因而備受大衆推崇。哈佛醫學院曾公布營養師Katherine D. McManus列出的10大超級食物，也給出了食用建議。
哈佛推薦10大超級食物
1.莓果
莓果富含纖維，有助消化，其濃郁的色澤代表含有大量抗氧化劑和抗病營養素，有助排毒美顔、維護眼睛健康、調節血糖等。
食用建議：莓果若不當季，可以購買冷凍莓果，同樣充滿營養。冷凍莓果可加入在優格、麥片或奶昔中，也可直接當作零食食用。
2.魚類
魚類富含優質的蛋白質和Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸可以降低血壓和三酸甘油酯，減少心血管疾病風險，也有助促進腦部發育、改善認知功能，包括提高記憶力、注意力和學習能力等，並延緩認知衰退。
食用建議：Omega-3含量較高的魚類如鮭魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚等。可選擇新鮮、冷凍或罐裝魚類。
3.綠葉蔬菜
綠葉蔬菜富含維生素A、維生素C、鈣，有助抗氧化、提升免疫功能，還含有多種植物化學物質及膳食纖維，有助維持腸道健康。
食用建議：可選擇菠菜、羽衣甘藍、芥蘭或芥菜等品種，建議用少許植物油例如橄欖油清炒，少量油脂可以促進維生素吸收，也可選擇水煮，但要注意避免水煮時間過長，導致營養流失。綠葉蔬菜也可拌入水果，製成沙拉食用。
4.堅果
堅果例如核桃、杏仁、腰果、芝麻、南瓜子等，是優質的植物蛋白來源，同時富含不飽和脂肪酸，有助於降低膽固醇、減少心臟病風險，也能促進腸道蠕動。
食用建議：堅果可加入在麥片或優格中，但堅果熱量較高，建議每次只吃一小把。除了食用堅果，也可選擇以各類堅果醬，例如花生醬、杏仁醬或腰果醬等，或把堅果磨碎，加入水或牛奶攪拌後製成堅果飲料，堅果飲料當中也可加入各種水果，例如香蕉、藍莓等，增添甜味。
5.橄欖油
橄欖油富含維他命E、多酚和不飽和脂肪酸，這些成分都有助於降低壞膽固醇、減少心臟病風險。橄欖油中的油酸具有抗發炎作用，有助於保護血管內壁、預防動脈硬化。
食用建議：橄欖油可代替其他高飽和脂肪的食用油，在清炒烹飪時使用，亦可直接淋在沙拉上，增添風味。
6.全穀類
全穀物有常見的糙米、燕麥、藜麥等，也包括根莖雜糧，例如地瓜、馬鈴薯、南瓜、芋頭。全穀類富含膳食纖維，同時含有B群、礦物質和植物營養素，有助降低膽固醇，預防心臟病和糖尿病。
食用建議：早餐可食用麥片，日常飲食中可用小米、糙米等全穀米代替白飯，或以地瓜、玉米等代替白飯和麵條作爲主食，攝取優質澱粉。選購麵包時，建議選擇標明是「100％全麥麵粉」的全麥麵包。
7.優格
優格是優質的鈣和蛋白質來源，同時含有益生菌，益生菌有助身體抵抗有害細菌、促進腸道蠕動、改善腸道生態。
食用建議：建議多食用優格，但需注意有些優格可能含有大量添加糖，最好選擇原味優格，再自行添加新鮮水果。購買優格時應選擇含有「活性菌群」的產品，如乳酸桿菌、嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌和嗜熱鏈球菌等。
8.十字花科蔬菜
十字花科蔬菜包括青花菜、花椰菜、羽衣甘藍、芥菜、白蘿蔔等，這類蔬菜富含膳食纖維、維生素和植物化學物質，可預防慢性疾病，也具有潛在的抗癌功效。
食用建議：可用清蒸或快炒方式烹飪，搭配健康油脂調味，避免長時間高溫烹煮，以保留更多營養。大多的十字花科蔬菜都含有水溶性纖維，如青花菜含有水溶性維生素C，因此水煮可能會導致營養流失。
9.豆類
豆類包括黑豆、黃豆、紅豆、鷹嘴豆以及豌豆等，豆類富含膳食纖維、葉酸和植物蛋白，有助降低心臟病風險，豆類中的抗性澱粉有助穩定血糖，大豆異黃酮有助預防骨質疏鬆。
食用建議：可加入米飯一起煮，製成涼拌菜或用作煮湯，黃豆也可製成豆漿飲用。要攝取豆類營養，也可食用豆類蘸醬，例如可用作塗抹麵包和搭配沙拉的鷹嘴豆泥。
10.番茄
番茄富含維他命C和茄紅素，茄紅素有助抗氧、改善皮膚健康、預防動脈硬化、心血管疾病，降低前列腺癌風險等。
食用建議：用少量健康油脂如橄欖油煮熟番茄，可令番茄釋出更多茄紅素，令茄紅素更容易被人體吸收，但也要避免長時間高溫烹煮，否則會破壞番茄的維生素C。
沒有任何一種單一的食物，能夠提供所有我們所需的營養，即使超級食物富含各種營養，大家也不能只依靠超級食物，而是要從所有食物類別中選擇健康搭配，同時注意控制熱量攝入。
文章授權轉載自《香港01》。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
蔥價格變便宜了！營養師大推青蔥功效抗菌、抗癌、降膽固醇 這樣吃最營養
「白蘿蔔減肥料理」大升級！免吐司、搭豬肉，這味三明治讓你驚呆了
韓國女神華莎減肥10公斤祕訣曝光！瘦身菜單、運動公式快學起來
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 20
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
立威廉抗癌成功 「肺部發現結節」曝回歸演藝圈計畫
立威廉罹患甲狀腺癌二期，如今已康復完成治療，還實現了和女兒一起去北海道滑雪的承諾，才剛從日本回到台灣，預計停留兩周，跨年後與妻小返回新加坡。約有七年沒在台灣公開露面的他，除了透露目前對演藝工作的規劃，也表示雖說甲狀腺癌已痊癒，但醫師在他肺部發現奇怪的結節，仍須每三個月回醫院追蹤。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
多吃魚會變聰明？譚敦慈最推薦這種魚 籲「4種大型魚」少吃
吃魚有益健康，牠們身上的養分Omega-3有降血脂等好處。對此，有「無毒教母」之稱的譚敦慈就分享自己選購魚類的原則，其中特別推薦鯖魚，因為牠是魚油含量第一名，挑選時要注意肉質彈性好、沒有腥臭味、魚眼要亮等，同時也提醒民眾要少吃4種特定魚類。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
立威廉癌後重生 憂看不到女兒長大
偶像劇男神立威廉當年以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等劇走紅，今年8月發現罹患甲狀腺癌2期，9月開刀兩次分別切除3公分、1.1公分腫瘤，加上放射治療，共住院3次，半年花了400萬。他18日與妻女飛來台灣，19日公開現身分享大病初癒心情。瘦了3公斤的他表示，醫生說幸好他還年輕可以開刀處理，如果他超過55歲，腫瘤3公分已算很大、又有轉移至淋巴，就應該是3或4期了。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
哈佛醫學院醜聞！盜賣遺體「大腦、皮膚、臉部」當成飾品 恐怖夫妻遭判刑
哈佛大學醜聞再添一樁！醫學院的停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）與妻子，竟然多年來將捐贈給哈佛醫學院，且不再用於研究的遺體，如遺體的大腦、皮膚、手部、臉部等組織，如同「小飾品」販售給買家，因此獲利數千美元，日前這一對夫妻被美國法院判刑。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟
營養功能醫學醫師劉博仁指出，「永遠化學物質（PFAS）」可能從防水防油餐具、刮傷的不沾鍋中攝取，長期累積讓肝腎受損。有位腎臟病患者體內PFAS數值偏高，在聽從建議減少PFAS源頭、調整飲食飲水、保護肝腎功能後，約過一年多，他體內PFAS數值有所下降。劉博仁認為，該患者的案例並不是「短期奇蹟」，而是長期累積下來的成果，排毒不會馬上見效，但可以慢慢下降。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2
大腦、人皮被「當飾品賣」！哈佛醫學院停屍間主管判囚8年
美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）前停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）近日被指控，盜賣遺體器官牟利，他將捐贈給哈佛的遺體、不再需用於研究，如大腦、皮膚、手部及臉部等組織，如同「飾品般」販售給買家，16日被聯邦法院判處8年有期徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
亞桑傑檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭
（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩19日專電）維基解密創辦人亞桑傑17日向瑞典當局檢舉，諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪等罪行。他認為諾貝爾獎基金會違反諾貝爾遺囑頒發和平獎給委內瑞拉反對派領袖馬查多，也知悉若將獎金給支持美國對委國動武的馬查多，將促成美國對委國的國際犯罪行為。中央社 ・ 16 小時前 ・ 1
華航林依晨生產倒數 曬9個月中空性感孕婦照
前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」稱號，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年她與交往4年的男友再婚，今年7月宣布有喜，寶寶已經順利通過前三個月檢查，健康穩定成長中。昨(18日)她曬出懷胎9月的性感孕婦寫真照，說：「我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
遇到煙霧彈先做哪一步？醫師給出關鍵自保法
（生活中心／綜合報導）台北車站與捷運中山站19日（昨）發生攻擊事件，現場出現煙霧彈並造成多人死傷。針對民眾關心 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一年增值500萬！ 全台最粗黃金項鍊破1300萬 買家曝心聲
高雄一銀樓打造出「全台最粗黃金項鍊」，重達80兩（約3公斤），市值超過1300萬元！這條麻花造型的黃金項鍊比成年男子手臂還粗，一年內已增值約500萬元。令人驚訝的是，這條價值不菲的項鍊主人竟是一位在屏東經營生煎包的商家張先生，他去年花費約800萬元購入，但透露戴上這條重量驚人的項鍊會噁心想吐，脊椎會受不了！銀樓老闆江先生表示，80兩相當於現在的3公斤，金價從去年的1錢1萬元上漲到現在的1萬6千多元，這條項鍊已經增值了快五六百萬元！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 281
「家樂福」要改名了！統一宣布終止品牌授權 明年中更換新招牌
這項變革發生在國內量販業大環境變動之際。今年8月，大潤發已完成品牌更名為「大全聯」，而統一此次亦決定讓旗下量販通路品牌走向本土化。統一強調，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%持股後，在集團資源挹注下，已逐步完成整體體質調整，成為集團零售版圖中的重要一...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 112
57歲勇男阻嫌犯「肉身擋彈」遭砍亡 妻子哀慟：他很有正義感
27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷，犯案動機警方釐清中。在張文一開始犯案在北車M7出口扔擲煙霧彈時，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止遭砍殺，雖緊急被送醫但仍回天乏術。他的妻子痛心表示，丈夫平時就是一個仗義執言，相當有正義感的人。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 172
立威廉打跑甲狀腺癌又發現肺部有結節 「遺產都用好了」
【緯來新聞網】新加坡男星立威廉9月確診甲狀腺癌第二期，經歷兩次手術、恢復良好。身為台灣女婿，他近期帶緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 蔡宗珍等3大法官質疑5人憲判無效
憲法法庭今天（19日）判決憲法訴訟法牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。3人表示，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 847
多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類
譚敦慈日前在節目《健康2.0》中表示，國外曾有研究指出某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。譚敦慈強調，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，並點名鮪魚、旗魚、油魚與鯊魚這四類魚種應減少攝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
捷運史3起隨機砍人案奪8命！網揪犯嫌「驚人共同點」毛骨悚然
27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷，也讓眾人想起2014年鄭捷案。就有網友發現，張文、鄭捷以及台中捷運犯嫌洪淨隨機砍人事件都有兩個巧合，精神科醫師沈政男也列出隨機殺人案的5大共同點，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
泌尿道感染老是復發！「蔓越莓」真的有用嗎？
【健康醫療網／編輯部整理】蔓越莓為原產於北美的鮮紅色果實，常見於果汁與保健食品中。高雄長庚紀念醫院營養治療科營養師吳靜宜指出，近年研究顯示，蔓越莓富含多酚類植化素，具有抗氧化與抗發炎特性，對於泌尿道、心血管與腸胃健康，可能具有正面影響，逐漸成為營養與預防醫學研究關注的焦點。 蔓越莓營養關鍵 「多酚類化合物」抗氧化與抗發炎 吳靜宜營養師表示，新鮮蔓越莓約87%為水分，其餘含有膳食纖維、維生素 C，以及鎂、鉀、鐵等多種礦物質。其中，以多酚類化合物最具代表性，相關成分包括： • 花青素：具抗氧化與抗發炎作用，有助對抗自由基、減少細胞損傷。 • 黃酮醇：可調節免疫反應，幫助維持血管健康。 • 酚酸：有助降低體內氧化壓力，減少慢性疾病風險。 • 原花青素（PACs）：可阻止細菌附著於泌尿道與胃壁，是蔓越莓重要的保健成分。 蔓越莓汁與補充劑有助預防泌尿道感染 泌尿道感染在女性族群中相當常見，且容易反覆發作。吳靜宜營養師指出，多項研究發現，蔓越莓中的A型原花青素（PACs）能干擾細菌，特別是大腸桿菌，附著於膀胱與尿道上皮細胞，進而降低感染風險。研究顯示每日飲用約240毫升蔓越莓汁，或補充36～72毫健康醫療網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話