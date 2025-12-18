哈佛醫學院醜聞！盜賣遺體「大腦、皮膚、臉部」當成飾品 恐怖夫妻遭判刑

哈佛大學醫學院傳出恐怖盜賣遺體事件。翻攝哈佛醫學院官網



哈佛大學醜聞再添一樁！醫學院的停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）與妻子，竟然多年來將捐贈給哈佛醫學院，且不再用於研究的遺體，如遺體的大腦、皮膚、手部、臉部等組織，如同「小飾品」販售給買家，因此獲利數千美元，日前這一對夫妻被美國法院判刑。

根據外媒報導，58歲洛奇擔任停屍間主管長達28年，與妻子丹妮絲（Denise Lodge）把歪腦筋動到了不再用於研究的遺體，洛奇夫妻自2018年至2020年3月間，持續把這些遺體的身體部位當作小飾品出售，累積獲利數千美元。

洛奇在賓州威廉波特聯邦法院出庭受審，被判處8年監禁，而其妻子丹妮絲因協助犯罪被判刑1年多。

助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中表示，洛奇曾提供人類皮膚給買家，鞣製成皮革並裝訂成書，怒斥「這是令人深感恐懼的事實」，此外，洛奇夫婦還販賣過男性臉部的器官，「或許被擺在架子上保存，也可能用於更讓人不安的用途」。

辯護律師凱西（Patrick Casey）稱這種行為「極其惡劣」，洛奇也在庭上表達悔意，承認自己的行為嚴重，對死者及家屬造成傷害，更無情地褻瀆死者的遺體。

