哈佛、麻省理工頂尖學子訪台 張嘉郡：盼世界走進台灣

國民黨立委張嘉郡23日在臉書貼文透露，當天在立法院，她接待了一個非常特別、也非常有意義的青年訪問團，是由美國哈佛大學與麻省理工學院（MIT）學生自主發起、組織與領導的海外參訪團。

(圖/截自張嘉郡臉書)

張嘉郡表示，這是由一群來自世界頂尖學府的年輕人，選擇用自己的眼睛、自己的腳步，親自走進台灣，理解這塊土地的社會、文化、政治與科技發展。

張嘉郡指出，這次訪團由團長Audrey Tseng帶領，37位來自不同學院的學生在1月抵台。他們關心的，不只是台灣豐富的歷史與文化，更包括台灣在地緣政治與國際供應鏈中，那個「看起來不大，卻至關重要」的角色，也希望更深入理解台灣在國際事務與國防政策上的思考與選擇。

(圖/截自張嘉郡臉書)

張嘉郡表示，立法院長韓國瑜曾以「台灣就像一顆蛋」來形容這塊土地，外表不大，內在卻蘊藏強大的力量。這句話，恰如其分說明了台灣今日在國際舞台上的位置：規模有限，但影響深遠。

張嘉郡指出，台灣的土地與人口規模有限，但在高科技產業與全球供應鏈中的影響力，早已遠遠超過自身尺度，也使台灣成為國際體系中不可忽視的一環。台灣如今所面對的，不只是發展問題，而是如何在高度競爭與高度風險的國際環境中，維持自身安全、制度穩定與產業優勢的長期戰略課題。

張嘉郡表示，她一直相信，真正的國際交流，不只是讓世界看見台灣，更是讓世界走進台灣、理解台灣、認識台灣。很感動看到這些世界頂尖大學的年輕人，願意用雙腳走進這塊土地，用眼睛看、用心聽，認識真實的台灣。

張嘉郡指出，台灣的未來，不只是我們自己的事，也和世界緊緊相連，歡迎你們來到台灣，也謝謝你們，用行動認識台灣。

