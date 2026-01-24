哈佛、MIT頂尖學子走進立法院！張嘉郡：讓世界看見真實台灣。圖／翻攝張嘉郡臉書

【記者張凱鈞/台北報導】世界頂尖學府學子組團來台取經，國民黨立委張嘉郡24日於立法院接待了一支由美國哈佛大學（Harvard）與麻省理工學院（MIT）學生自主發起的海外參訪團。這群來自全球頂尖殿堂的年輕人，此行重點在於深入理解台灣在國際中的供應鏈中關鍵地位，以及台灣在高度競爭的國際環境下，如何制定國防與外交戰略。在交流過程中，學生們多次針對台灣在國際事務中的思考邏輯，以及在面對國際風險時如何維持制度穩定與產業優勢等課題，與立委交換意見。

這是一個由學生「自主組織、自主領導」的參訪團，由團長 Audrey Tseng 帶領，共計 37 位來自不同學術背景的學生組成，訪團成員關心的範疇相當廣泛，不僅限於台灣豐富的歷史與社會文化，更聚焦於科技產業與地緣政治。張嘉郡指出，這支特別的參訪團，顯示國際頂尖青年對於台灣議題的主動性與高度興趣。

過程中，張嘉郡引用了立法院長韓國瑜曾說過的話：「台灣就像一顆蛋，看起來不大，裡面卻蘊藏巨大的生命力」。這正恰如其分地描述了台灣現今的國際處境：雖然土地與人口規模有限，但在高科技產業、半導體與全球供應鏈中的影響力，早已遠超自身尺度，成為國際體系中不可忽視的一環。

張嘉郡強調，台灣目前所處的環境不單是經濟發展問題，而是在高風險的國際局勢中，如何維持長期戰略優勢的生存考驗。張嘉郡表示，真正的國際交流，不只是讓世界看見台灣，更重要的是讓世界「走進台灣、理解台灣、認識台灣」。

張嘉郡說，台灣的未來並不只是台灣人自己的事，而是與全球經貿與安全緊密相連。她由衷感謝這群年輕學子用實際行動認識台灣，並希望這段參訪經驗能成為他們未來影響世界時的重要參考。她對於來自世界頂尖大學的青年，願意以實際行動親身走訪台灣，深入了解台灣的現況與挑戰，表達高度肯定與感動。